La préfecture organise le Conseil local des territoires pour la culture

La cinquième séance du Conseil local des territoires pour la culture (CLTC) de La Réunion, dédiée à la thématique du patrimoine, s’est tenue ce mardi 20 janvier 2026 à l’Hôtel de la Préfecture à Saint-Denis. Nous publions le communiqué ci-dessous

Présidé par Patrice Latron, préfet de La Réunion, et animé par Marie Jo Lo Thong, directrice des affaires culturelles, le conseil a réuni les élus, directions culturelles et services de 20 collectivités, des institutions et acteurs du patrimoine et de la culture : architectes du patrimoine et des bâtiments de France, responsables de musée, animateurs du patrimoine, conservateur, archéologue, paysagiste, éditeur et créateurs de contenus culturels.



Le patrimoine a été au centre des débats comme atout pour l’aménagement et le développement du territoire, dans ses différentes dimensions (grands domaines patrimoniaux, musées territoriaux en ruralité et centres d’interprétation, insertion de la mémoire dans l’espace public, patrimoine culturel immatériel, patrimoine naturel).



Le patrimoine est notre bien collectif : transmis par les générations qui nous précèdent, il est essentiel de le transmettre, en favorisant la connaissance, la remise en contexte, la conservation, la valorisation auprès de tous les publics, et plus particulièrement auprès des jeunes.



La séance a été également l’opportunité d’illustrer les outils de l’innovation : la mise en œuvre d’inventaires alliant participation des habitants et outils numériques ; la couverture LiDAR en archéologie, technologie de télédétection par laser pour explorer les occupations passées sous le couvert végétal ; la création de doubles numériques des expositions, l’intelligence artificielle et les jeux vidéo pour animer l’histoire et mieux faire rayonner nos patrimoines.



La séance s’est conclue sur l’ingénierie et les ressources, avec un focus sur la Fondation du patrimoine, le label Ville et pays d’art et d’histoire, les expertises et compétences du territoire pour l’accompagnement aux projets.



Le préfet de La Réunion a salué la richesse des échanges et des projets, illustrant la synergie entre l’État, les collectivités, les habitants et les acteurs du patrimoine et de la culture pour connaître, protéger, sauvegarder, valoriser, transmettre la diversité des patrimoines de l’île, notre zarlor en partage.





