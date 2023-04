Saint-Benoît  : la présidente de l'Arche de Noé condamnée pour maltraitance animale

Ce vendredi 28 avril 2023, la présidente de l'association et propriétaire du refuge l'Arche de Noé situé à Saint-Benoît a été condamnée à 10.000 euros d'amende pour des faits de maltraitance animale. Elle devra également verser des dommages et intérêts à des associations de protection animale. Une interdiction de détention d'animaux pour une période de 5 ans lui a été signifiée. Le parquet de Saint-Denis avait requis 4 mois de prison avec sursis et 5.400 euros d'amende. Des animaux ont aussi être retirés du refuge et remis à des associations (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)