La Réunion en vigilance jaune fortes pluies et orages à partir de 14 heures

Le nord, l'est, l'ouest en passant par le sud... Personne ne sera épargné par la vigilance jaune fortes pluies annoncée par Météo France Réunion ce vendredi 16 février 2024. Une vigilance qui prendra effet à compter de 14 heures et qui devrait perdurer jusqu'à samedi matin (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

Si en début de journée, le temps est clément et ensoleillé sur la majorité du département, "au fil de la matinée, les éclaircies reviennent dans l'Est alors que dans le même temps, les pentes s'ennuagent progressivement avec même localement des averses modérées qui se déclenchent, notamment dans les Hauts du Nord-Ouest cet après-midi", précise Météo France.

"Ces nuages débordent ensuite vers les littoraux Ouest et Nord et distillent des ondées, principalement vers la région du Port. Une dégradation pluvieuse aborde l'Est et le Sud-Est du territoire en cours de nuit prochaine."

