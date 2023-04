La Réunion très souvent en vigilance fortes pluies et ce n'est pas pour rien

Depuis le début de l'année et plus particulièrement depuis le début de la saison cyclonique, La Réunion a été placée plus d'une quarantaine de fois en vigilance fortes pluies et orages. Des vigilances à répétition mises en place puis levée dans différents secteurs de l'île, qui ont amené certains à se demander s'il ne fallait mettre une vigilance perpétuelle toute la saison. D'autres s'interloquaient lorsque dans leur commune (en alerte jaune), il ne pleuvait pas (Photo d'illustration www.imazpress.com)

Du côté des services de Météo France, on explique ces vigilances par le fait que "nous sommes depuis quelques mois dans la saison humide".

"Cet air humide vient se soulever le long des pentes de La Réunion." "Des nuages se développent au fil de la journée. Des nuages plus importants sur le relief pouvant aller jusqu'à l'averse, voire de fortes averses orageuses", indique Météo France Réunion.

Du soleil qui vient, qui va, du mauvais temps qui arrive, de la pluie et parfois des orages… la météo à La Réunion a toujours été changeante. Les Réunionnais sont habitués à ces fluctuations de la météo, notamment en cette période d'été austral.

- Les vigilances sont-elles toujours justifiées ? -

Ces changements de temps au fil de la journée, justifient-ils à chaque fois la mise en place d'une vigilance jaune dans les secteurs où le mauvais temps se serait installé ?

"Les niveaux de vigilance sont décidés en fonction des données de prévision modèles et aussi d'observation", précise Patricia Salerno, responsable de la division prévision à Météo France.

"La prévisibilité des phénomènes pluie et orages est faible aux latitudes tropicales, en particulier sur un territoire comme La Réunion où en raison de l'orographie (ndlr - représentation cartographique du relief et particulièrement du relief montagneux), les contrastes sont très importants", ajoute-t-elle.

Des prévisions difficiles à anticiper qui peuvent donc expliquer ces vigilances à répétition.

"Ces épisodes de vigilance jaune sont des épisodes habituels de saison avec des phénomènes qui n'ont pas de caractère exceptionnel sur l'ensemble de la zone", indique Patricia Salerno.

"L’information de vigilance complète les prévisions météorologiques. Elle vise à attirer l’attention de tous sur les dangers potentiels d’une situation météorologique et à faire connaître les précautions pour se protéger", conclut Météo France Réunion.

- Quatre couleurs pour quatre niveaux de dangers -

"Depuis juillet 2022, le système de vigilance à La Réunion a évolué avec quatre niveaux de vigilance", précise Patricia Salerno, responsable de la division prévision à Météo France.

"Vert, jaune, orange et rouge comme le dispositif de vigilance existant en métropole." Un système infra-départemental avec cinq zones terrestres pour le zonage des risques fortes pluies-orages et vents forts et huit zones littorales pour le risque vagues-submersions.

"Les couleurs indiquent le niveau de danger maximal sur une période de 24 heures à compter de l'heure de diffusion", souligne Patricia Salerno. "Les cartes de vigilance étant réactualisées au moins deux fois par jour" (du fait de la météo changeante).

"À chaque couleur de vigilance sont associés des conseils de comportement." "Pour les niveaux orange et rouge, des bulletins de suivi sont élaborés précisant les phénomènes menaçants", ajoute Météo France.

Rappelons-le en tout cas, la vigilance a une vocation de sécurité civile. Personne ne pourra se plaindre de ne pas avoir été prévenu en cas de vigilance, et ce, même si le temps n'est pas à l'orage.

Demandez à Matante Rosina, elle vous dira la même chose

ma.m/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com