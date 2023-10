Ce jeudi 19 octobre 2023, Matante Rosina transpire à grosses gouttes déjà. Elle active frénétiquement son éventail parce qu'il n'y a pas du tout de vent en plus. Il va faire chaud et beau aujourd'hui. Dans l'après-midi, quelques petites pluies sont prévues dans les hauts et pourraient même s'inviter sur la côte sud de l'île. (photo rb/www.imazpress.com)