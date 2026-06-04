La SPL OPÉ lance OPÉ Académie, son nouveau centre de formation

Former, transmettre, accompagner, révéler des vocations : la SPL OPÉ franchit une nouvelle étape avec le lancement officiel de OPÉ Académie, son tout nouveau Centre de Formation dédié aux métiers de l’animation et de l’éducation populaire. Zoom sur ce nouveau dispositif de formation inédit. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : SPL Opé)

Ce lundi 1er juin 2026, les stagiaires ont débuté leur formation générale BAFA à Saint-Denis, dans le cadre d’une session organisée jusqu’au 8 juin 2026. Cette première promotion marque le début d’une véritable aventure humaine et professionnelle, tournée vers la jeunesse réunionnaise.

À travers OPÉ Académie, la SPL OPÉ fait le choix d’un parcours de formation complet, structuré et entièrement programmé à l’avance, permettant aux jeunes de s’engager sereinement dans leur cursus BAFA. Formation générale, stage pratique et session d’approfondissement : tout le parcours est pensé de A à Z, avec un accompagnement continu et une visibilité claire sur chaque étape de la formation jusqu’à l’obtention du brevet. Il s’agit de proposer aux stagiaires un parcours de formation professionnalisant, innovant et de qualité, afin de leur offrir de réelles perspectives d’avenir dans les métiers de l’animation.

- Bien plus qu’un BAFA : une véritable opportunité d’avenir -

Avec OPÉ Académie, la SPL OPÉ affirme une ambition forte : permettre aux jeunes de se former, de gagner en compétences et de construire un véritable projet professionnel autour des métiers de l’animation.

C’est dans cet esprit que des modules de formations complémentaires ont été imaginés, afin de permettre aux futurs animateurs de renforcer leurs compétences et d’élargir leurs perspectives professionnelles : Vigipirate, Protection de l'enfance, Inclusion, Natation, Education populaire et Laïcité. L’objectif de ces modules thématiques : former des animateurs polyvalents, responsables et capables de répondre aux réalités des territoires et des familles.

Mais la SPL OPÉ va beaucoup plus loin. L’obtention du BAFA devient ici un tremplin vers l’autonomie et l’insertion professionnelle, avec une proposition d’offre d’emploi à l’issue. "OPÉ Académie, c’est la concrétisation d’une vision : offrir à notre jeunesse des opportunités concrètes de formation et d’insertion vers l’emploi. Derrière ce centre, il y a la volonté de transmettre des valeurs fortes, de faire émerger des talents et de préparer les animateurs qui accompagneront les générations de demain. Investir sur la jeunesse, c’est une responsabilité et un engagement quotidien", déclare Brigitte Adame, Présidente Directrice Générale de la SPL OPÉ.

- Une formation portée par des professionnels de l’animation -

Le centre de formation s’appuie sur une équipe de formateurs, issus des structures d’accueil de la SPL OPÉ, déjà mobilisés quotidiennement auprès des enfants et des familles. Cette proximité avec le terrain permet aux futurs animateurs de bénéficier d’une formation vivante, concrète et adaptée aux réalités des Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) et des structures éducatives du territoire.

"Le BAFA constitue souvent une première étape importante dans le parcours d’un jeune. Avec OPÉ Académie, notre ambition est de proposer une formation innovante, professionnalisante et profondément ancrée dans les réalités du terrain. Nous voulons permettre aux stagiaires de développer des compétences solides, de gagner en confiance et de se projeter durablement dans les métiers de l’animation. Le soutien de nos équipes de formateurs, déjà impliquées au quotidien auprès des enfants et des familles, constitue une véritable richesse pour accompagner, transmettre et inspirer la nouvelle génération des animateurs de demain", déclare François Aservadompoulé, Directeur Général Délégué de la SPL OPÉ.

- Un nouveau cap pour la SPL OPÉ -

Déjà acteur majeur des dispositifs éducatifs et périscolaires, la SPL OPÉ poursuit son développement avec son centre de formation "OPÉ Académie" et renforce son engagement pour une éducation positive, inclusive et porteuse d’avenir.

Pour rappel, depuis 2020, la SPL OPÉ conçoit, pour le compte de collectivités locales, des accueils de loisirs participant à la réussite éducative des jeunes réunionnais. Sur Saint-Denis et Saint-Benoît, avant et après l’école, les mercredis ou pendant les vacances, près de 4 000 enfants bénéficient d’activités leurs permettant de prendre confiance en eux et de s’ouvrir au Monde. Dotée d’une politique inclusion, la SPL OPÉ accueille une quarantaine d’enfants en situation de handicap.

Société à taille humaine, les 300 collaborateurs de la SPL OPÉ participent quotidiennement au bien-grandir des enfants. Ils œuvrent avec bienveillance, pour animer les moments de vie, hors période scolaire, de la maternelle à l’élémentaire. Le programme pédagogique mis en place par la SPL OPÉ consiste à faire vivre des expériences uniques, dans le respect du rythme des enfants : éveil, apprentissage, émerveillement et surtout moment de rigolade.

En 2024, la SPL OPÉ a franchi une étape historique en devenant la Première Société Publique Locale (SPL), au service de l’Humain, à adopter le statut d’entreprise à mission. Cette initiative marque son engagement profond et durable au service de l’éducation et des enfants, avec une mission claire : "Investir sur la jeunesse".