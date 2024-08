La SPL OPÉ partenaire de l’opération "Lire et faire lire"

L'opération "Lire et Faire Lire" est une initiative nationale, portée à La Réunion par La Ligue de l’Enseignement. Ce mardi 6 août 2024, la SPL OPÉ et La Ligue de l’enseignement Réunion ont signé une convention de partenariat, afin de promouvoir le plaisir de la lecture et l'amour des mots auprès des enfants. Nous publions ci-dessous leur communiqué (Photo : www.imazpress.com)

À La Réunion, 100;000 personnes font face à l’illettrisme. L'opération "Lire et Faire Lire" a pour objectifs d’accompagner les jeunes enfants dans leur découverte du monde des livres et de renforcer leurs compétences en lecture. Grâce à ce partenariat, l’ensemble des enfants inscrits à la SPL OPÉ participeront à des ateliers de lecture animée. En collaboration avec une vingtaine de bénévoles, cette initiative permet de créer des moments de partage et d'échange autour des livres, favorisant ainsi l'éveil à la lecture à l’intérieur de nos structures d’accueil.

Les ateliers lecture impactent positivement le développement des enfants. Les enfants apprennent à comprendre les textes, acquièrent de nouveaux mots et enrichissent leur vocabulaire. La lecture encourage l’amélioration des compétences linguistiques et de la concentration. Elle est aussi un excellent outil de stimulation de l’imagination et de la créativité des enfants. En plus des nombreux bénéfices pédagogiques, ces ateliers offriront aux enfants l’opportunité d’explorer des sujets de société thématiques, de s’exprimer et de renforcer leur estime de soi, en partageant leurs idées.

"Ce partenariat représente une véritable opportunité d’impulser le plaisir de lire dès le plus jeune âge. Il s'inscrit dans notre engagement continu en faveur de l'éducation et de la lutte contre la reproduction des inégalités sociales dès le plus jeune âge. La lecture est un levier essentiel pour le développement éducatif, émotionnel et social, au service de la réussite des enfants. En soutenant l'opération Lire et Faire Lire, nous contribuons ainsi à lutter contre l’illettrisme et à offrir à chaque enfant les meilleures chances de succès et d’épanouissement", déclare Jean-Max Boyer, Président Directeur Général de la SPL OPÉ.

- Investir sur la jeunesse pour porter l’ambition d’un avenir prometteur -

Depuis 2020, la SPL OPÉ conçoit, pour le compte de collectivités locales, des accueils de loisirs participant à la réussite éducative des jeunes réunionnais. Avant et après l’école, les mercredis ou pendant les vacances, près de 4 000 enfants bénéficient d’activités leurs permettant de prendre confiance en eux et de s’ouvrir au Monde. Dotée d’une politique inclusion, la SPL OPÉ accueille 40 enfants en situation de handicap.

Société à taille humaine, les 300 collaborateurs de la SPL OPÉ participent quotidiennement au bien- grandir des enfants. Ils œuvrent avec bienveillance, pour animer les moments de vie, hors périodescolaire, de la maternelle à l’élémentaire. Le programme pédagogique mis en place par la SPL OPÉ consiste à faire vivre des expériences uniques, dans le respect du rythme des enfants : éveil, apprentissage, émerveillement et surtout moment de rigolade.