La terre a tremblé à Saint-Philippe

Un séisme de magnitude 2.8 sur l'échelle de Richter a était ressenti par des habitants de l’île, principalement dans le secteur sud-est de l’île à à 21h22 ce vendredi 8décembre 2023 indique l'observatoire volcanologique. "Les premières analyses de ce séisme ont permis de le localiser à 5 km sous le niveau de la mer sous le flanc est du volcan, à 11 km au nord-nord-est de Saint-Philippe" précisent les volcanologues (Photo d'illustration AFP)

L'observatoire volcanologique a publié le post suivant sur ses réseaux sociaux :

En comptant le séisme de ce vendredi, u cours des dix dernières années, la terre a tremblé une quinzaine fois à La Réunion u cours des dix dernières années :

Le dimanche 1er octobre 2023 à 19h46, un séisme s'était produit à 28 km de profondeur à 8 km au sud-ouest de Saint-Clotilde (Saint-Denis)". Il a été -ressenti par des habitants principalement dans le nord de l’île et le secteur de Salazie

Le vendredi 1 août 2023 à 20h31, uu tremblement de terre de magnitude 1.8 a été ressenti par quelques habitants dans le secteur de Salazie

• Mercredi 31 mars 2021 à 00h19, un séisme de magnitude 2,3 sur l'échelle de Richter a été ressenti dans le secteur de la Plaine-des-Cafres. Il était localisé à 24 km sous le niveau de la mer, à l'est de la Plaine des Cafres

• Lundi 21 septembre 2020 à 21h02, un séisme de 4.4 sur l'échelle de Richter est localisé à 27 km sous le niveau de la mer, à 22 km au nord-ouest de Saint Denis.

• Mardi 7 août 2018, une secousse de magnitude de 2,5 est ressentie dans le nord de l'île à 7h50

• Lundi 16 juillet 2018, deux faibles séismes sont enregistrés par l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF). Le premier a été ressenti par des habitants de l'île, dans le nord et le second, non ressenti, a été localisé dans le secteur de Mafate.

• Mardi 27 février 2018, à 23 heures 25, la terre a tremblé avec un séisme de magnitude de 4 à 5. Il a été ressenti, principalement dans les régions des Plaines et dans le secteur sud sud-ouest, et dans une moindre mesure jusqu'à Saint Denis

• Mardi 7 novembre 2017, une secousse a été ressentie dans le secteur Nord de La Réunion. Les données sismologiques de l'Observatoire Volcanologique du Piton de la Fournaise confirment l'événement, localisé dans le secteur de la Roche Écrite

• Samedi 4 novembre 2017, peu avant 22 heures: un tremblement de terre a été ressenti sur une majeure partie de l'île. Plus principalement dans l'ouest.

• Mercredi 1er février 2017 à 22 heures 43 : le nord-ouest de La Réunion est secoué par un tremblement de terre ressenti dans toute la région de Saint-Denis et dans l'ouest. D'une magnitude de 2,4 sur l'échelle de Richter qui compte 9 degrés, "l'épicentre de cette secousse est localisé sous la roche écrite à 13 km de profondeur" indique l'observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise.

• Mardi 31 janvier 2017 à 16 heures 59 : une secousse, de magnitude de 2,5 est ressentie dans le nord-ouest. Comme celui du mercredi 1er février 2017, le séisme n'a pas de lien avec l'éruption du Piton de la Fournaise.

• Vendredi 13 novembre 2015 à 17 heures 16 : une secousse de magnitude de 3,9 est ressentie à Saint-Denis dans les quartiers de la Bretagne et de la technopole mais également dans l'ouest dans les hauts de Saint-Paul, et dans le sud. Le tremblement a duré deux secondes.

• Lundi 4 mai 2015 à 6h54 : un séisme de 2,5 sur l'échelle de Richter a été enregistré à plus de 15 kilomètres de profondeur. La secousse est ressentie à par des habitants de Hell-Bourg, à Salazie.

• Mardi 31 mars 2015 à 21h06, un séisme de magnitude 3,25 sur l'échelle de Richter se produit au large du Port. Une secousse est ressentie dans l'Ouest de l'île, notamment à Saint-Gilles, Piton Saint-Leu ou encore Trois-Bassins.

• Dans la nuit du mercredi 13 au jeudi 14 août 2014 : un séisme de magnitude 3,1 sur l'échelle de Richter seproduit au large des côtes réunionnaises,. La secousse est légèrement ressentie dans le Nord de l'île.

• Samedi 2 novembre 2013, peu après midi: un séisme de magnitude 2 se produit. L'origine des secousses a été localisée à 16 kilomètres sous le niveau de la mer, à l'ouest de l'île. Des habitants de Saint-Paul ressentent la secousse

• Jeudi 8 septembre 2011 à 18 heures 53 : un séisme, d'une magnitude inférieure à 2, a été légèrement ressenti dans les hauts de l'Est et dans l'Ouest notamment. Des habitants de Salazie, Saint-Paul, Dos d'âne (la Possession) et Saint-François (Saint-Denis) ont senti la secousse. Le phénomène était localisé à 10 km sous le niveau de la me

• Jeudi 16 juin 2011 à 16 heures 18 : un tremblement de terre de magnitude 2,3 secoue le nord et le nord-ouest

• Samedi 20 mars 2010 : deux secousses de faible intensité avait été enregistrées dans l'Ouest dans une zone comprise entre Piton Saint-Leu et l'Étang-Salé.

• Dimanche 30 novembre 2008 à 19 heures 43, un séisme de magnitude de 2,7 dure 60 secondes. Il est ressentie dans le Nord, l'Ouest et le Sud principalement.

• Lundi 24 août 2007, 15 heures, une secousse de magnitude de 3,6 dure trois minutes. Elle avait provoqué des scènes de panique dans le Sud notamment à Cilaos, Saint-Pierre et Saint-Joseph.

