La vigilance fortes pluies et orages levée sur l'ensemble du département

La vigilance jaune fortes pluies et orages avait été activée sur l'ensemble de l'île depuis 16 heures ce vendredi 10 novembre 2023. Météo France annonce la levée de la vigilance sur l'ensemble du département. (photo : rb/www.imazpress.com)

"Les conditions météorologiques s'améliorent peu à peu sur le département. En effet, même si les nuages sont encore bien présents dans l'Est, les éclaircies reviennent ailleurs nettement. Peu de pluies présentes en cette mi-journée sur l'île et une fois n'est pas coutume, c'est la région du volcan qui a été la moins arrosée au passage de cette limite frontale" précise le bulletin.

Dans l'après-midi, le temps alterne entre passages nuageux et belles éclaircies dans l'ouest, le temps reste plus nuageux dans l'est et quelques averses peuvent encore se déclencher sur les hauts du nord-est jusqu'à la région du volcan.

De son côté, la mer se creuse progressivement sous l'effet d'une houle australe s'amplifiant. Celle-ci avoisine 1 mètre 50.

Vendredi à la mi-journée, Météo France annonçait le passage d'une limite frontale sur l'ensemble de l'île.

"C'est un temps maussade qui prévaut au cours de cette journée du 11 novembre avec un risque d'averses modérées en tout secteur. Ces précipitations peuvent être localement soutenues voire accompagnées d'un coup de tonnerre" développaient les météorologues.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com