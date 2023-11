Le CHU célèbre les deux ans de la greffe de moelle osseuse à La Réunion

L’allogreffe (greffe sur un individu d'un greffon prélevé sur un autre individu) de cellules souches est possible à La Réunion depuis deux ans. À cette occasion, le service d’hématologie du CHU a réunit ce mercredi 8 novembre 2023 à Stella (Saint-Leu) des patients greffés, des donneurs, des professionnels de santé pour célébrer cet anniversaire en présence de Marine Jeantet, Directrice de l’Agence Nationale de la Biomédecine. Nous publions le communiqué du CHU ci-dessous

Cette semaine a également été placée sous le signe de rencontres et échanges entre la Direction Générale de l’ABM, représentée par Mme Marine Jeantet, Directrice Générale, et le Dr Averland, Adjoint de la Directrice de l’ABM et la Direction Génér ale et les équipes

médicales et chirurgicales du CHU

A l’issue de sa mission et des échanges avec les professionnels en charge des différentes greffes, la Directrice Générale de l’ABM a pu saluer la qualité des activités de greffes réalisées à La Réunion, rappelant que le CHU étant le seul département ultra-marin à disposer et maîtriser les trois modes de prélèvement dans le cadre de la greffe rénale (mort encéphalique, Maastricht 3, donneur vivant).

Un point a également pu être réalisé concernant l’activité d’allogreffe, démarrée en décembre 2021 permettant de soigner les patients en proximité et ne plus infliger la nécessité d’un transfert sanitaire en métropole. En effet, l a 1ère greffe a effectivement eu lieu à La Réunion le 13 décembre 2021, et nous en sommes aujourd’hui à 38 allogreffes au total, dont 17 ici au CHU de La Réunion.

- 50 greffes de rein réalisées à ce stade -

Par ailleurs, le CHU a réalisé 50 greffes rénales depuis le début de l’année 2023 et espère atteindre environ 60 greffes rénales d’ici la fin de l’année. De même, la mise en place avec succès d’un nouveau protocole Maastricht III a permis d’accroître le nombre de greffons disponibles pour les patients réunionnais en attente de greffe,.

Par ailleurs, chaque année, entre 5 et 10 greffes rénales pédiatriques sont réalisées. D’ambitieux projets à venir pour la population réunionnaise

Un point a également pu être réalisé concernant l’activité de transplantation cardiaque, pour laquelle le CHU est autorisé par l’ARS après avis favorable de l’ABM. Après des mois de travaux, de préparation et de formation des équipes chirurgicales, médicales et soignantes, notamment grâce à un important soutien et partenariat avec la Pitié Salpêtrière, le CHU de La Réunion est en mesure de démarrer ce programme. Là aussi, il sera fondamental de veiller au respect de l’anonymat du donneur et du receveur.

Le CHU projette également, et ce projet a été inscrit dans le cadre du Projet Régional de Santé récemment validé et publié par l’ARS, de mettre en oeuvre l’activité de transplantation hépatique à La Réunion.

La greffe de foie bénéficierait effectivement à de nombreux patients réunionnais, en nombre supérieur à la greffe de coeur par exemple, et le développement de cette activité en proximité est un élément clé dans l’égalité d’accès aux soins pour les patients de La Réunion, et qui contribuera à limiter les renoncements aux soins en réduisant les transferts sanitaires vers l’Hexagone, et à offrir un cadre de prise en charge plus confortable aux patients.

- Communiquer sur le don d’organes -

Le taux d’opposition à la greffe reste malheureusement trop important à La Réunion, avec un taux de 50% contre environ 35% dans l’hexagone. Il reste fondamental de sensibiliser la population à l’importance du don d’organes, et l’importance de communiquer sa position auprès de ses proches. Le CHU déploiera ainsi en 2024, avec l’appui de l’ARS, de La Région et de l’ABM une ambitieuse campagne de communication autour du don d’organes.