Le Directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires en visite à La Réunion

La préfecture de La Réunion annonce que Stanislas Bourron, directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), effectuera un déplacement à La Réunion du lundi 26 au mardi 27 février 2024.

Depuis sa nomination en décembre 2022. Stanislas Bourron, part à la rencontre des élus et des acteurs locaux au plus près du terrain a travers un "Tour de France de l'ANCT". Du centre-bourg rural au massif montagneux, en passant par les quartiers prioritaires de la politique de la ville, chaque visite est l'occasion d'échanger concrètement sur les projets de terrain et d'en tirer des enseignements pour améliorer et adapter les réponses de l'ANCT aux problématiques locales. Chacune des 24 communes de lie est concernée par au moins un programme de l'Agence.

Créée en janvier 2020. l'ANCT est le partenaire privilégié des collectivités locales qu'elle accompagne dans leurs projets de territoire, notamment via des dispositifs d'ingénierie (technique, juridique, financière). Elle anime des pactes territoriaux comme les contrats pour la réussite de la transition écologique ou les feuilles de route pour l'inclusion numérique et pilote des programmes nationaux comme petites villes de demain, action cœur de ville, France services, les programmes politique de la ville telles que les cités éducatives ou encore France ruralités.

L'ANCT développe également une offre d'ingénierie sur mesure à destination des collectivités locales pour répondre à leurs besoins de la manière la plus adaptée possible.

- Programme lundi 26 février -

14h00 : comité local de cohésion territoriale (CLCT) à l'hôtel de la préfecture Saint-Denis

16h30 : signature du contrat de ville à la salle des fêtes Lo Roi Kaf Sainte-Suzanne

- Programme mardi 27 février -

08h45 : lancement de Action coeur de ville à la mairie Saint-Louis

10h10 : inauguration de France services AORA Médiation au 30, avenue du Père René Payet Saint-Louis

11h45 : visite de la commune des Avirons, rue du kiosque Tévelave - Les Avirons

14h15 : visite de la commune du Port, à la mairie Le Port