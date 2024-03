Le forum des métiers du spectacle vivant part en tournée dans l'île

Après deux éditions, le forum des métiers du spectacle vivant reprend la route à partir du mardi 19 mars 2024 pour quatre dates sur le territoire de La Réunion. Le mardi 19 mars au Port, le mercredi 20 mars à Saint-Benoît, le jeudi 21 mars à Saint-Denis et le mercredi 27 mars à Saint-Pierre. Ces évènements sont accessibles de 8h30 à 10h30 aux lycéens et de 10h30 à 12h30 au grand public, comme l'explique la Cité des Métiers dans son communiqué que nous publions ci-dessous.

Organisé en partenariat avec Kolet’, avec la participation de lieux de spectacle bien connus du public : le Kabardock, le Bisik, la Cité des Arts et le Kerveguen, le forum des métiers du spectacle vivant entame sa tournée sur l'île dès le 19 mars.



Cette initiative vise à sensibiliser les Réunionnais.es à la richesse de la filière du spectacle vivant. S'adressant à des publics en recherche d'emploi, en reconversion, en formation ou en études, cet événement a pour objectif de leur ouvrir de nouvelles perspectives d'orientation souvent méconnues.



Cette tournée constitue une opportunité́ unique de découvrir la diversité des métiers liés au spectacle et de comprendre le rôle essentiel qu'ils jouent dans la culture et le dynamisme du territoire réunionnais.



Lieux et dates de la tournée :

• Ouest / Kabardock (Le Port) : le mardi 19 mars

• Est / Bisik (Saint-Benoît) : le mercredi 20 mars

• Nord / Cité des Arts (Saint-Denis) : le jeudi 21 mars

• Sud / Le Kerveguen (Saint-Pierre) : le mercredi 27 mars



Ces évènements sont accessibles de 8h30 à 10h30 aux lycéen.nes et de 10h30 à 12h30 au grand public.



C’est une opportunité rare d‘explorer les différentes facettes des professions du spectacle vivant en rencontrant des professionnel·le·s des domaines artistiques, techniques, administratifs, de la communication, de la production, de la médiation culturelle...

Le forum des métiers du spectacle vivant s'inscrit dans une démarche plus large de soutien au secteur, en favorisant sa pérennisation et son développement, en tenant compte des enjeux actuels tels que les transitions environnementales, éthiques et technologiques.