Le mois de septembre a été le plus chaud jamais enregistré à La Réunion

Le mois de septembre 2023 a été le plus chaud jamais enregistré sur 56 ans de mesures, annonce Météo France. La température moyenne mensuelle sur le département a été de 20,2°C, soit 1,4°C au-dessus de la moyenne habituelle. Ce mois de septembre bat l'ancien record de 0,3°C, qui remonte à septembre 2018. Il a aussi été aussi chaud qu'un mois d'octobre normal (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

"De manière plus générale, La Réunion a connu sa période avril-septembre la plus chaude depuis le début des relevés" indique Météo France. Et sur les 9 premiers mois de l'année, 2023 se situe pour l'instant au 2e rang juste derrière le record de 2019.

"Côté précipitations, ce mois de septembre présente un déficit de 50% à l'échelle de l'île" ajoute le centre météorologique.

En l'absence de fronts froids, ce déficit est surtout marqué dans le Sud Sauvage, où il aura fallu attendre ce début octobre pour voir un arrosage plus significatif.