Vigilance fortes pluies levée mais toujours de mise pour les crues dans le nord

Météo France a levée la vigilance en vigueur dans le Nord de l'île ce dimanche 2 avril 2023. L'alerte aura duré une petite heure . Météo France prévoyait que "les nuages deviennent un peu plus sombres et des averses se déclenchent, principalement sur les hauts de l'Ouest et du Nord-Ouest, ces dernières devraient se montrer moins soutenues que la veille", indique Météo France (Photo : rb/www.imazpress.com)

Cependant, "les fortes précipitations en cours sur Saint-Denis entraînent une hausse du niveau d'eau sur la rivière Saint Denis" indique Vigicrues Réunion dont l'alerte jaune concerne toujours la rivière Saint-Denis, avec "un risque de crue génératrice de débordements et de dommages localisés".