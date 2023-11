Le nord et l'est de La Réunion en vigilance jaune fortes pluies ce jeudi soir

Le nord et l'est de La Réunion seront en vigilance jaune fortes pluies ce jeudi soir 2 novembre 2023. La journée a déjà été marquée par de fortes averses dans ces deux régions de l'île. Dans la nuit, "les averses sur l'île sont toujours d'un bon niveau sur le nord et l'Est" précise Météo France, qui appelle à la prudence, "les cumuls pouvant faire réagir les cours d'eau". Les averses de la nuit devraient se poursuivre sur le nord et l'est de l'île en donnant des cumuls significatifs (Photo photo Sly/www.imazpress.com)