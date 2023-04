Ce mardi 18 avril 2023, le temps est à l'orage avec un ciel bien noir dans l'ensemble de l'île. Le nord, l'est et le sud-est ont été placés en vigilance fortes pluies et orages. "Une forte dégradation du temps est d'ailleurs attendue en soirée et cette nuit", annonce Météo France. (Photo pluie photo RB imazpress)