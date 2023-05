Le plan de restructuration de Run Market validé par le tribunal de commerce

Le tribunal de commerce de Saint-Denis a validé ce mercredi 24 mai 2023 le plan de restructuration de Run Market. Le groupe IBL devient l'actionnaire majoritaire de l'entreprise, avec 51% des parts, aux côtés du groupe réunionnais SAB. Le Ministère de l’Economie et des Finances a aussi validé ce mercredi 17 mai l’accompagnement de ce plan. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'entreprise (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

« Nous sommes heureux d’annoncer que le Tribunal Mixte de Commerce de Saint Denis de la Réunion vient de valider officiellement (« homologuer ») le plan de restructuration du passif de la société Make Distribution (Run Market) et ainsi permettre l’entrée du groupe IBL Ltd en qualité d’actionnaire majoritaire (51%), aux côtés du groupe réunionnais SAB, qui a fortement soutenu l’entreprise ces dernières années.

Cette nouvelle étape juridique vient pérenniser le consensus collectif obtenu, après de nombreux mois d’échanges, avec nos partenaires bancaires, fournisseurs, bailleurs et les pouvoirs publics. Nous les remercions vivement pour leur confiance et leur soutien sans faille,

ainsi que le Tribunal pour cette décision rendue.

Confiant dans notre projet, le Ministère de l’Economie et des Finances a aussi validé ce mercredi 17 mai l’accompagnement de ce plan, notamment par l’abandon d’une partie des dettes publiques de Run Market. Cela va beaucoup nous aider, ainsi que l’écosystème local.

Pour nos 650 collaborateurs, nos clients et nos fournisseurs, ces avancées positives sont une nouvelle confirmation de la solidité de notre projet à leurs côtés, et de notre engagement pour réussir le redéploiement territorial de notre belle enseigne réunionnaise.

Depuis octobre 2022, nous avons mis en oeuvre, avec nos équipes, de nombreuses actions pour relancer nos 4 hypermarchés, leurs systèmes d’information et leurs approvisionnements. Un programme d’investissements est mis en oeuvre par les actionnaires IBL Ltd et SAB pour apurer la situation antérieure et avancer sur ces nouveaux projets.

Il ne reste plus qu’une dernière étape juridique dans ce processus : la décision de l’autorité de la Concurrence, nécessaire pour toute reprise d’activité dans le secteur de la grande distribution. L’instruction du dossier par l’Autorité nous donne toute confiance dans sa

décision. Cette décision devrait intervenir en juin ou juillet 2023.

A Saint-Paul, Sainte-Marie, Sainte-Clo4lde, et Saint-André, nos collaborateurs Run Market sont mobilisés chaque jour au service des réunionnais pour leur apporter une grande diversité de produits au prix le plus juste, en partenariat avec les producteurs et fournisseurs

locaux. Tous ensemble, avec nos collaborateurs, clients, fournisseurs et partenaires, nous sommes heureux de poursuivre cette belle aventure. »

