Le point sur les travaux routiers en cours et à venir

Le CRGT vous informe des différents travaux et chantiers qui impactent la circulation à partir de ce samedi 19 mai 2023, ainsi que les travaux prévus dans les prochains jours. Retrouvez toutes les modifications de la circulation ci-dessous. Les usagers peuvent écouter le répondeur info route sur le 0262 97 27 27. (Photo : sly/www.imazpress.com).

- Chantiers en cours -



RN1 - St Denis/La Grande- Chaloupe NRL – Travaux de démontage des gardes corps vélos et la pose des nouvelles lisses BN1



Sur la RN1 à St Denis et à la Grande Chaloupe sur le viaduc NRL, afin de permettre des travaux de démontage des gardes corps vélos et pose des nouvelles lisses BN1 la circulation sera réglementé dans le sens Nord/Ouest de 8h à 16h pour une durée estimée à 3 mois (27/07/2023). Pendant la durée des travaux la vitesse sera abaissée à 70km/h sur le tronçon en travaux. Prudence recommandée. La VRTC et la BAU pourront être libérées à l'avancement des travaux.



RN1 - Etang Salé/St Leu - Travaux de fauchage en accotement



Sur la RN1 entre les échangeurs de l'Etang Salé et Portail St Leu dans les deux sens, travaux de fauchage en accotement jusqu'au vendredi 26 mai. Neutralisation de la BAU de 8h30 à 15h selon les besoins du chantier.



RN1/RN3 – St Pierre - Travaux de renforcement de chaussée



Sur les RN1 et RN3 à Saint Pierre, pour permettre la suite des travaux de renforcement de chaussée, la circulation sera interdite dans le sens montant entre les échangeurs Ravine Blanche et Banks de 20h à 5h les nuits du lundi 22 au jeudi 25 mai inclus.



Une déviation sera mise en place par l’échangeur Ravine Blanche et les voiries communales.



RN1A - St Leu - Travaux de pose de canalisation



Sur la RN1A à Saint Leu, pour permettre des travaux de modernisation du réseau collectif des eaux usées en centre-ville, la circulation sera déviée par la Rue Haute jusqu’au courant du mois de septembre, dans le sens Nord/Sud de 6h30 à 16h, et dans le sens Sud/Nord de façon permanente.



RN1A - St Paul - Travaux de création et sécurisation de bandes cyclables



Sur la RN1A à Saint Paul, pour permettre la suite des travaux de création et de sécurisation de bandes cyclables, le Cap Lahoussaye fermé sens Nord/Sud de façon permanente, et totalement fermé à la circulation les nuits jusqu'au jeudi 1er juin inclus (sauf lundi 29) de 21h à 5h.



Une déviation est mise en place par la RN1 Route des Tamarins et la RD10. Pour les usagers (piétons, cycles et cyclomoteurs) interdits de circuler sur la RN1, un aménagement sécurisé sera mis en place au droit du chantier pour permettre leur passage sur la RN1A.

RN2 - St Benoit - Travaux d'aménagement en faveur des modes doux



Sur la RN2 à St Benoit dans le secteur de la Rivière de l'Est, travaux d'aménagement en faveur des modes doux jusqu'à fin juillet. Alternat de 8h30 à 15h30.Sur la RN2 de Ste Marie la Réserve à petit Bazar St André dans les deux sens, travaux d'entretien des espaces verts jusqu'au vendredi 26 mai. Neutralisation de la BAU selon avancement du chantier de 7h à 15h.Sur la RN2 à Ste Suzanne, pour permettre la suite des travaux de sécurisation dans le secteur Commune Carron, la circulation sera interdite entre l'échangeur de Quartier Français et celui de la Marine dans les deux sens les nuits du lundi 22 au jeudi 25 mai inclus de 20h à 5h. Une déviation sera mise en place par la RN2002.Attention, dans le cadre de la foire agricole de Bras Panon, un changement de priorité sera affecté à la fin de la bretelle de sortie de l'échangeur de Paniandy dans le sens Nord/Est. La priorité sera donnée aux usagers quittant la 2*2 voies. La plus grande prudence est recommandée, particulièrement pour les usagers circulant sur la RD48, qui auront un stop.Sur la RN2 à Ste Rose dans les secteurs Rivière de l'Est, Pont de la ravine Sèche, mais également aux ravines Robert, Parisse, Emmanuel et Bonnin, travaux de réalisation d’une passerelle piétonne jusqu'à fin août. Travaux de 8h30 à 15h30 hors chaussée.Sur la RN2002 à St Benoit secteur Rivière des Roches, travaux d'aménagement jusqu'à fin juillet. Alternat de 8h30 à 15h30.Sur la RN3 à St Benoit, secteur Chemin Ceinture, travaux d'aménagement en faveur des modes doux jusqu'au vendredi 26 mai. Alternat de 8h30 à 15h30.Sur la RN3 à St Benoit entre le GHER et la Confiance, travaux d'aménagement de cycles et cheminement piéton jusqu'à fin août. Alternat de 8h30 à 15h30.Sur la RN3B à St Pierre, travaux d'aménagement de voie cyclable et de trottoir jusqu'au vendredi 30 juin. Chaussée rétrécie de 8h à 16h sur la Rue Archambaud entre le giratoire des Casernes et celui de la Balance.Sur la RN5 Route de Cilaos secteur Mare Sèche, travaux d'aménagement de cheminement piétons et cycles jusqu'au 30 juin. Alternat de 8h à 16h.Sur la RN6 Boulevard Sud à St Denis, suite des travaux de création d'arrêts de bus jusqu'au vendredi 26 mai. Travaux hors circulation pour la semaine, trottoir cassé mais utilisable par les piétons et cyclistes de 6h30 à 15h. Prudence recommandée dans ce secteur.Le Conseil Départemental vous informe que sur la RD48 Route de Salazie, l’avancement des travaux permet à compter du lundi 22 mai, de rétablir la circulation dans le secteur de la Passerelle. Néanmoins, les travaux de sécurisation n’étant pas totalement terminés, ils se poursuivront avec des microcoupures selon les besoins de 8h15 à 15h30 et ce jusqu'au début du mois de juin.Sur la RD34 à St Joseph secteur Route de la Crête, travaux de fouille pour pose câbles électriques jusqu'au 2 juin. Circulation alternée de 7h à 16h.Sur la RD41 Route de la Montagne dans les rampes côté St Denis, travaux de sécurisation de falaise jusqu'au vendredi 30 juin. Alternat et coupures de 15 minutes à prévoir de 8h30 à 16h.Sur la RD41 à La Possession/Route de la Montagne, travaux de réparation jusqu'au 31 août. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.Sur la RD57 à Ste Rose/Route des Radiers entre PR4 et PR14, travaux de remplacement de dispositifs de retenue jusqu'au jeudi 15 juin. La circulation sera alternée de 7h à 16h.Sur la RD63 à Ste Suzanne/Route de Bellevue entre PR0 et PR3, travaux de réparation jusqu'au 31 août. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.Sur la RN1 de l'échangeur des Colimaçons à St Leu à celui de l'Etang Salé les Bains, travaux d'entretien des ouvrages d'art du lundi 22 au vendredi 26 mai. BAU neutralisée dans un sens puis dans l'autre selon les besoins de 8h30 à 15h.Sur la RN1 Route du Littoral, travaux pose tétrapodes les nuits du lundi 22 au vendredi 27 mai inclus. Circulation basculée sur les voies coté montagne entre La Grande Chaloupe et La Possession de 20h à 5h. Les opérations de mise en place de la signalisation se feront à partir de 19h dans le sens Ouest/Nord.

RN1A - St Leu - Travaux d’élagage



Sur la RN1A à St Leu de l'entrée de l'agglomération côté Nord à la Ravine de la Fontaine, travaux d’élagage les lundi 22 et mardi 23 mai. Alternat de 8h30 à 15h30, prudence chantier mobile.Sur la RN2 de la Ravine Patate à Durand à St Denis à la Cocoteraie à St André, travaux de nettoyage de fil d'eau les nuits du lundi 22 au jeudi 25 mai inclus. Voie neutralisée dans un sens puis dans l'autre de 20h à 5h en fonction des besoins du chantier.Sur les RN1 et RN2 à Saint Denis, le Barachois sera fermé ce week-end pour le bon déroulement de deux manifestations, selon le programme suivant :- de 17h à 3h le samedi 20 mai pour « NRJ Music Tour» ;- de 13h à 19h le dimanche 21 mai pour le « Marché des Visibilités ».Une déviation sera mise en place par les voiries communales pendant les horaires de fermeture.Il est vivement conseillé aux usagers voulant simplement transiter par le chef-lieu d’emprunter la RN6 boulevard Sud.Sur la RN1A à Saint Leu, pour permettre le bon déroulement de la manifestation culturelle « FET DANN SOMIN », la circulation sera interdite sur la rue Général Lambert entre le giratoire Nord de St Leu et l'intersection RN1A/Rue de la Salette de 19h à 5h du samedi 20 au lundi 22 mai. Une déviation sera mise en place par la rue Haute et le front de mer de Saint Leu.A la Plaine des Palmistes, une course pédestre intitulée « Ronde des Goyaviers » sera organisée le dimanche 21 mai de 7h à 12h. La RN3 sera traversée dans les secteurs rue des Arums et Bras des Calumets, la RD55 sera également empruntée, il est demandé aux usagers d'être vigilants.

La Région Réunion organise les Etats Généraux des Mobilités et propose une consultation citoyenne dans tout le territoire tenant compte de l’ensemble de nos modes de déplacement. Voiture, train, bus, vélo, marche, co-voiturage… toutes les mobilités du quotidien seront au cœur des échanges.



Participez et donnez votre avis lors des prochaines réunions publiques :



- Lundi 22 mai à 18h au Théâtre des Bambous à St Benoit ;



- Mardi 23 mai à 18h à la Cité des Arts à St Denis ;



- Mercredi 24 mai à 18h au Campus Pro de l’Océan Indien à St Pierre ;



- Jeudi 25 mai à 18h à Stella Matutina à St Leu.



Plus d’infos sur www.consultation-mobilites.re !



Bonne route et bon week-end !



