Le Port : 139 opérations de contrôles anti-rodéos menées depuis le début de l'année

Le jeudi 4 avril 2024, la Police nationale de La Réunion a procédé à la destruction de 10 motos saisies pour avoir été utilisées lors de rodéos urbains dans la ville du Port. "Depuis le début de l’année, une recrudescence des rodéos motorisés avait été observée sur cette commune avec, pour conséquences, deux accidents graves de la route et le signalement par de nombreux riverains des nuisances sonores répétées et du sentiment d’insécurité engendrés par ces pratiques" souligne la police. 139 opérations de contrôles anti-rodéos ont été menées sur la commune du Port depuis début 2024

La police a donc "multiplié les opérations de voie publique afin de dissuader et réprimer ce phénomène de rodéos". Une cellule d'enquêteurs a également été créée afin d'identifier les auteurs de rodéos dans l’éventualité où ces derniers n'auraient pas été interpellés au moment des faits.



"Pour le 1er trimestre 2024, ce sont pas moins de 139 opérations de contrôles anti-rodéos qui ont été menées sur la commune du Port. Ces opérations ainsi que les investigations menées par les enquêteurs ont permis l'interpellation de 15 auteurs de rodéos, associés pour certains d’un délit de refus d'obtempérer, ainsi qu'à la saisie de 19 motos" annoncent les forces de l'ordre.

"Plusieurs d'entre elles s’avéraient être des motos volées et ont donc été restituées à leur propriétaire. D'autres restent dans l'attente d'une confiscation par le tribunal judiciaire lors d'audiences à venir. Toutefois, grâce au travail de la police et à la suite de décisions de justice, 10 motos ont été détruites sur autorisation du magistrat."



La mobilisation des forces de l'ordre "a permis d'endiguer le phénomène et le nombre de rodéos a considérablement diminué ces dernières semaines" assurent-elles.

"Ce volet répressif est assorti, en parallèle, d'actions de sensibilisation à destination des collégiens et lycéens de la ville à l’instar d’opérations de contrôles de vitesse associant des élèves pour les sensibiliser à la sécurité routière et autres actions de prévention visant les conducteurs de deux roues, y compris les trottinettes électriques" souligne la police.



- Rappel des risques encourus -



"La pratique de « rodéos sauvages » est illégale et met en dangers riverains et usagers de la route. Elle est constitutive d’un non-respect du code de la route, d’un trouble à la sécurité publique ainsi que d’un trouble à la tranquillité publique" rappelle-t-elle.



La loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les rodéos motorisés expose les contrevenants à une peine d’emprisonnement d’un an, couplée à une amende de 15.000 euros.



Des circonstances aggravantes peuvent augmenter la sanction, telles que le rodéo :



• commis en groupe : les auteurs risquent une peine de deux ans de prison assortie d’une amende de 30.000 euros



• en cas de consommation d’alcool ou de stupéfiants : la peine d'emprisonnement passe à 3 ans, et l'amende à 45.000 euros



• sans être titulaire d’un permis valide : la peine peut alors aller jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 75.000 euros d’amende



Le texte crée également "le délit d’incitation au rodéo et prévoit la confiscation obligatoire des véhicules ayant servi à commettre des infractions ainsi que l’annulation du permis de conduire pour une durée maximale de trois ans".



Enfin, les motos cross ne sont pas immatriculées et ne sont donc pas homologuées pour circuler sur la voie publique. L'usage de ces motos est réservé à des terrains privés ou des circuits de course et de cross. Ce délit relève d’une contravention de 5ᵉ classe d’un montant de 1.500 euros.



- Signaler un rodéo urbain -



La Police Nationale "s’est dotée de nouveaux moyens pour être plus accessible et réactive. Il existe aujourd’hui une démarche en ligne permettant de lutter contre les rodéos". Elle offre la possibilité de remplir un formulaire de signalement anonyme. Ce dispositif est accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et ouvert à tous les départements français.



Ainsi, si vous souhaitez communiquer toutes informations utiles (horaires, description des engins, lieux de dépôt d’un engin susceptible d'avoir contribué à la commission d'un rodéo, description des auteurs, etc.) relative à des rodéos récurrents, vous pouvez le faire grâce à l ‘application « Ma Sécurité » ou via un formulaire de signalement en ligne.

"C’est une démarche gratuite et anonyme qui permet de prévenir la police ou la gendarmerie rapidement ou d’orienter l’action de ses services, si vous constatez ce délit. Toutefois, pour les faits en cours, il est préférable de joindre le 17, le 112 ou le 114 (pour les sourds et malentendants)" concluent les forces de l'ordre.