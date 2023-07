Le Port : l'ARS lève l'interdition d'exercer de trois chirurgiens-dentistes

L'Agence régionale de santé (ARS) annonce, ce lundi 31 juillet 2023, avoir levé la suspension de trois chirurgiens-dentistes exerçant au sein du cabinet dentaire situé Résidence Bougainville, 7 boulevard de Verdun au Port. Cette suspension avait été décidé à la suite d'une inspection de l'ARS ayant mis en lumière de nombreux manquements aux règles d’hygiène et de stérilisation". Un nouveau contrôle sur place, a permis à l'Agence régionale de santé de constatee que ses prescriptionsont été mises en oeuvre et que des corrections ont été apportées pour respecter les règles d’hygiène

L’ARS avait suspendu le mardi 6 juin dernier les trois chirurgiens-dentistes concernés à titre conservatoire et en protection de la sécurité des patients.

Ces derniers ne pouvaient plus poursuivre leur activité tant qu’ils ne mettaient pas en oeuvre les mesures correctives pour se conformer aux règles d’hygiène et de sécurité des soins.

"Un contrôle sur place a permis de constater le retour au respect des règles d’hygiène et de sécurité permettant ainsi de lever la suspension. Les trois chirurgiens-dentistes peuvent donc reprendre leur activité" indique l'ARS dans un communiqué.

Comme indiqué lors de l'annonce de cette suspension, "un comité régional d’experts composé de représentants des professions médicales et dentaires et des spécialistes d’hygiène des soins et d’infectiologie" a été consitué par l'ARS

Ce comité a conclu à la possibilité que les patients ayant reçu des soins dans ce cabinet dentaire aient été exposés à des risques faibles de contamination par les virus des hépatites B et C et du VIH.

"Il a été retenu d’informer les patients des 12 dernières années et de leur conseiller de consulter leur médecin traitant pour recevoir des conseils adaptés et se voir prescrire un dépistage de ces affections" informe l'Agence régional de santé.

"L’Assurance maladie a pu procéder à l’information individuelle par courrier des patients ayant fréquenté ce cabinet sur les deux dernières années et demi" dit encore l'ARS.

L’Agence régionale de santé termine : "linformation des patients venus antérieurement devra être effectuée par les trois chirurgiens-dentistes, sous le contrôle de l’ARS"

