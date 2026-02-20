Le Port : première mise au sec réussie sur le dock Titan avec le navire Albius

Le Grand Port Maritime de La Réunion (GPMDLR) a franchi une étape déterminante cette semaine avec la première mise au sec opérationnelle sur le dock Titan, réalisée avec le navire de pêche Albius, appartenant à l’armement SAPMER. Le dock flottant "Titan", est un géant des mers long de 120 mètres et large de 32, qui permet d’assurer, à La Réunion, la maintenance et la réparation de navires de taille moyenne, jusqu’à 110 mètres et 4.600 tonnes. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : D.R)

Toutes les équipes du GPMDLR dédiées à la réparation navale, plongeurs et dock master, ainsi que les marins, soit 15 agents au total, ont été mobilisés pour mener à bien cette manœuvre d’une grande précision.

- Première utilisation grandeur nature du dock flottant -

Après la préparation de l’attinage (éléments de supports du navire sur le dock), l’immersion du dock, puis l’entrée du navire sous la supervision du pilotage avec l’appui des moyens de remorquage de Boluda, les équipes du GPMDLR ont procédé au centrage du navire et à sa sécurisation avant la remontée du dock.

L’Albius a été positionné, sécurisé et complètement mis au sec en seulement quatre heures, marquant une première utilisation grandeur nature du dock flottant. La remise à l’eau, effectuée mercredi matin, s’est également déroulée avec succès.

Menée en conditions réelles, cette opération a permis aux équipes du GPMDLR de prendre pleinement en main le dock Titan, avant son déplacement vers le quai 9 prévu en mars prochain, une fois achevés les travaux d’ancrage des pieux.

De son côté, l’armement SAPMER a pu ainsi procéder à une inspection visuelle complète de la coque de son navire.

La mise en exploitation du dock flottant est programmée pour avril 2026, avec une première opération commerciale, marquant une nouvelle étape dans le développement de la filière de réparation navale à La Réunion.

