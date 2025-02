Le PRITH Réunion organise une journée dédiée à l’insertion des travailleurs handicapés

Le 20 février 2025, le Plan régional d’insertion des travailleurs handicapés (PRITH) de La Réunion organise deux événements pour marquer les 20 ans de la loi du 11 février 2005. Cette loi, fondatrice en matière d’égalité des droits et d’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, a permis des avancées significatives même si certains défis subsistent. Au cœur de cette journée pour l'insertion des travailleurs handicapés, un job dating au village Corail à Saint-Gilles, et une projection-débat au Cinépalmes de Sainte-Marie. (Photo : PRITH)

À La Réunion, où 8,5 % de la population est en situation de handicap et 40.000 personnes bénéficient de la Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), le PRITH organise deux temps forts pour favoriser l’inclusion professionnelle.

• Job dating inversé (8h30-15h30, Village Corail, Saint-Gilles)

Ce format original propose aux employeurs handi-engagés de se présenter aux candidats en situation de handicap, inversant ainsi le schéma traditionnel du recrutement.

Une trentaine d’employeurs du secteur privé et de la fonction publique rencontreront un nombre équivalent de candidats. Une animation intitulée “Handi-Poursuite” sensibilisera les participants aux réalités du handicap en milieu professionnel.

• Projection-débat (13h00-16h45, Cinépalmes, Sainte-Marie)

Le film Mon inséparable, d’Anne-Sophie Bailly, cofinancé par l’Agefiph et le CNC, sera projeté en présence de 218 invités. Ce long-métrage met en scène Mona (Laure Calamy) et son fils Joël (Charles Peccia Galletto), en situation de handicap.

Après la projection, un débat animé par l’APAJH réunira des experts et institutions (préfecture, Conseil régional, Conseil départemental, MDPH), ainsi que des représentants des Établissements et service d'accompagnement par le travail (ESAT) et des associations du secteur.

Ces événements, qui mobilisent acteurs institutionnels, employeurs et associations, s’inscrivent dans une dynamique de renforcement de l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap à La Réunion.

- Le nombre de travailleurs handicapés a doublé -

Selon une étude de l’Agefiph et du (Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique) FIPHFP, depuis l'entrée en vigueur de la loi en 2005, le nombre de travailleurs handicapés a doublé en France, atteignant 1,2 million en 2023.

Le taux de chômage a également diminué, passant de 17 à 12%. Malgré ces progrès, les bénéficiaires de l’obligation d’emploi (BOE) restent moins représentés sur le marché du travail que le reste de la population active.

Leur taux de chômage demeure deux fois plus élevé que la moyenne nationale (7%). Les freins à l’emploi persistent, notamment en matière d’accessibilité, de formation et de lutte contre les discriminations à l’embauche.

L’Agefiph et le FIPHFP, qui interviennent respectivement dans le secteur privé et la fonction publique, jouent un rôle clé dans l’insertion et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

En 20 ans, ils ont permis l’embauche de 1,5 million de personnes, le maintien en poste de 350.000 travailleurs et l’accès à la formation pour 900.000 bénéficiaires.

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com