Le Réunionnais Matéo Poulot remporte la deuxième étape du Banque Populaire Surf Tour

Le Réunionnais Matéo Poulot a remporté la deuxième des quatre étapes du Banque Populaire Surf Tour, ce lundi 18 mars 2024 sur le spot des Brisants, à Saint-Gilles-les-Bains. Il s’impose en finale sur Lucas Jannier, Rafaël Debierre et le junior Tiago Jeanjean. Une victoire qu’il a dédié à sa mère et à son grand-père qu’il a perdu il y a quelques jours. Nous publions le communiqué de la fédération de surf ci-dessous (Photo Fédération de surf)

Deux jours après les qualifications sur le spot des Zaigrettes, samedi dernier, les six derniers concurrents de la catégorie messieurs se sont retrouvés ce lundi matin sur la gauche des Brisants, derrière la digue du port de plaisance de Saint-Gilles les Bains. Sur des petites vagues d’1m20, c’est donc le goofy foot saint-leusien Matéo Poulot qui a remporté cette deuxième étape du circuit fédéral de shortboard 2024.

Après une demi maîtrisée d’un bout à l’autre, Poulot a enchaîné en mettant d’entrée une grosse pression sur ses adversaires en finale. Au coup de trompe, Poulot a sauté sur la plus belle vague des 25 minutes sur laquelle il a placé un reverse, un floater, un reentry puissant pour finir 150m plus loin le poing serré. Avec un 8,17 pts au compteur dès la première minute, Poulot pouvait regagner le large avant même qu’un autre surfeur n’ait pris une vague. Le Guadeloupéen Rafaël Debierre, lui aussi à l’aise sur la gauche de récif, peinait à trouver les bonnes vagues sur ce spot qu’il découvrait. A l’inverse de Lucas Jannier qui lançait la machine en trouvant lui aussi les plus longues vagues.



Moins puissant que Poulot, Jannier assurait deux scores au-dessus de la moyenne pour faire son retard sur son copain. En embuscade, le jeune Tiago Jeanjean (16 ans) espérait le holdup up avec une option plus au nord du spot, sans réelle réussite. Dans les dernières minutes, Poulot mettait fin à tout suspense avec une nouvelle vague proche de l’excellence (7,33 pts), juste après avoir eu un long tube mais sans en être sorti. A la recherche d’un 9,51 pts pour s’imposer, Jannier avait une dernière chance mais après un premier très gros roller, il glissait sur un carve et chutait.

Porté en triomphe par ses amis et sa famille au sortir de l’eau, Matéo Poulot n’oubliait de féliciter ses ais et adversaires. Avant d’écrasait une larme sur le podium en dédiant sa victoire à sa mère et son grand-père qu’il a eu la douleur de perdre la semaine dernière.

Organisée par la Ligue réunionnaise de surf, la deuxième étape du Banque Populaire Surf Tour 2024 de shortboard, présentée par la Région Réunion, s'inscrit dans un véritable festival de surf avec deux autres Open de France en longboard et bodyboard (16-24 mars).

- Une centaine de compétiteurs participe à l'événement -

La dernière journée pourrait se tenir ce mardi avec le longboard messieurs et dames. Une décision sera prise dès 7h30 pour savoir si la compétition est lancée sur le spot de Trois-Bassins, privilégié pour la grande planche.





Matéo Poulot, vainqueur shortboard Open : "Ça fait du bien de gagner ici, avec tous les amis. On a eu de bonnes vagues. C’était vraiment une chouette compétition, avec une bonne ambiance. Malheureusement pas à la Tortue où j’aurais aimé faire cette compétition. Je suis heureux de gagner. J’ai eu le malheur de perdre successivement ma maman et mon papy la semaine dernière. Cette victoire est pour eux ! Je voulais me mettre au fond, bien comme il faut. J’ai eu un gros score d’entrée, ça m’a mis en confiance. Tout s’est déroulé comme je le voulais. J’étais méfiant quand même avec Tiago (Jeanjean) qui représente la nouvelle génération, Rafaël (Debierre) qui est venu de Guadeloupe, et Lucas (Jannier) qui est mon ami. On se connaît depuis toujours. C’était top de faire une finale avec lui, mais j’ai eu un peu peur de lui sur la fin car il peut mettre de sacrés airs (rires). Je pense que je vais me remettre aux compétitions locales pour me qualifier pour les championnats de France. Et j’aimerais bien suivre le circuit pro QS l’an prochain."



Frustré de ne pas avoir fait mieux que 13e en bodyboard la veille, Laury Grenier a pris sa revanche en remportant la finale de la catégorie drop knee ce lundi matin aux Brisants. Il a toutefois dû batailler ferme pour arracher sa victoire face à Alexandre Rivière qui termine à seulement 6 dixièmes de point. Une douzaine de concurrents étaient inscrits, dont certains de la première génération réunionnaise des années 80.



- Résultats -



Shortboard, Finale messieurs

1. Matéo Poulot (Leu Tropical Surf Team) 15,50 pts

2. Lucas Jannier (Leu Tropical Surf Team) 11,40 pts

3. Rafaël Debierre (Pirates Surf Club) 9,40 pts

4. Tiago Jeanjean (Leu Tropical Surf Team) 6,54 pts



Bodyboard, finale drop knee

1. Laury Grenier (Radical Surf Club) 11,87 pts

2. Alexandre Rivière (Radical Surf Club) 11,23 pts

3. Ziggy Clavier (Radical Surf Club) 6,50 pts

4. Olivier Marimoutou (Radical Surf Club) 2,24 pts