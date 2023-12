Le Réunionnais recherché par la FDJ ne s'est pas manifesté, il a perdu son gain

Un ou une Réunionnaise a perdu son ticket gagnant EuroMillion My Million. En effet, le tirage du 3 octobre, un million d'euros avait été remporté dans l'île, mais son propriétaire qui avait 60 jours pour réclamer son gain ne s'est pas manifesté. Il ou elle a donc perdu un million d'euros (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

"Après des recherches intensives dans les différents points de vente FDJ depuis le 23 octobre dernier, le gain de 1 million n’a pas retrouvé son propriétaire. La FDJ qui a émis un avis de recherche repris par les médias locaux n’a pas abouti, le jackpot de 1 million d’euros a été définitivement perdu par ce gagnant qui on le souhaite s’ignore" regrette Tirage gagnant.

Soixante-jours calendaires, c’est la durée maximale pour réclamer un gain que ce soit à EuroMillions, Loto, Eurodreams, au Keno ou à Amigo. Quel que soit le montant, chaque joueur a environ 2 mois complets pour récupérer un gain avant que celui-ci ne soit perdu.

"Dans le cas présent, le jackpot de 1 million d’euros revient à la Française des jeux qui l’intègre directement dans le « Fond Cagnotte » comme le veut le règlement en vue d’une remise en jeu lors d’une opération promotionnelle ultérieure" détaille Tirage gagnant.

- Déjà le 5e code My Million non réclamé en 2023 -

L’année 2023 n’est pas chanceuse pour les joueurs. C’est la 5e fois qu’un jackpot My Million ne retrouve pas son propriétaire, une année forte en oublie alors que la moyenne des gains non réclamés depuis 5 ans s’établit entre 1 et 3 millions d’euros My Million.