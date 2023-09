Saint-Leu surf challenge : l'élite des surfeurs et bodyboarders en compétition sur la Gauche

Reprise de la compétition ce samedi 9 et dimanche 10 septembre 2023 avec le Saint-Leu Surf Challenge organisé par Leu Tropical Surf Team et la ville. Les meilleurs surfeurs et bodyboarders de La Réunion seront au rendez-vous sur la Gauche de Saint-Leu. (Photo Photo RB imazpress)

70 participants sont attendus ce week-end pour l'évènement près d'un an après l'Open Surf sur ce même spot qui marquait la reprise des compétitions du circuit pro après 17 ans d'arrêt.

À l'époque, après des années de crise requin, La Réunion souhaitait se "repositionner à l’échelle mondiale" d'après Gilbert Pouzet, président de Leu Tropical Surf Team. Le Surf Challenge de ce week-end s'inscrit dans cette ambition. Avec cette manifestation, les organisateurs poursuivent leur travail en faveur du retour des compétitions internationales sur notre île.

La sécurité restera de mise tout au long de l'événement avec un dispositif anti-requin assuré par la Water Patrol et les Vigies Requins Renforcées.

