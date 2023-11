À compter de jeudi 16 novembre 2023, 14 heures, le sud-est de l'île est placé en vigilance fortes pluies et orages. Selon Météo France Réunion, "en cette mi-journée, la couverture nuageuse se densifie davantage dans les hauts et le gris devient la couleur dominante pour l'après-midi". Des averses s'étendront au fil des heures et deviendront plus remarquables en fin de journée sur le quart Sud-Est. "Un coup de tonnerre n'y est pas exclu." (Photo : www.imazpress.com)