Le Sydne adopte son budget 2026 et avance sur ses grands projets de gestion des déchets

Le Syndicat de traitement des déchets du Nord et de l’Est (Sydne) a tenu son dernier comité syndical de l’année, au cours duquel les élus ont adopté le budget 2026. Un exercice marqué par la stabilité des dépenses de fonctionnement et une augmentation significative des investissements, destinée à poursuivre la mise en œuvre des grands équipements prévus dans la programmation pluriannuelle d’investissements (PPI) 2025-2030. (Photo Sydne)

Conformément aux orientations budgétaires présentées lors du précédent comité, le budget 2026 prévoit 38 millions d’euros de dépenses de fonctionnement, un niveau stable qui traduit, selon le syndicat, "la maîtrise des coûts de traitement des déchets ménagers". Les dépenses d’investissement atteindront 6 millions d’euros, afin d’accompagner la construction ou la modernisation des infrastructures prévues dans la PPI.

Parmi ces projets figurent notamment le nouveau centre de tri, les plateformes de compostage des déchets verts ou encore la future plateforme de stockage des combustibles solides de récupération (CSR). Une revue détaillée de l’avancement de ces chantiers a également été présentée en séance par le président du syndicat, Daniel Alamélou.

- Vers une expropriation pour le futur ISDU de Sainte-Marie -

Les élus ont également voté l’autorisation de lancer la procédure d’expropriation concernant le foncier destiné à accueillir le futur Installation de Stockage des Déchets Ultimes (ISDU) à Beaufond, Sainte-Marie. Cette étape permet au président du Sydne de saisir la préfecture afin d’ouvrir l’enquête publique préalable à la Déclaration d’Utilité Publique (DUP), ainsi que l’enquête parcellaire. Ces démarches visent à "reconnaître l’utilité publique du projet et sécuriser la maîtrise foncière", condition indispensable à sa réalisation et à la continuité du service public.

- Un renfort des effectifs -

Pour accompagner la montée en charge des projets structurants, le comité syndical a validé la création de deux nouveaux postes, cofinancés par l’Agence Française de Développement (AFD). Ces recrutements viendront compléter l’arrivée, en janvier, d’une nouvelle ingénieure au sein du pôle technique.

La séance a été levée après l’examen de l’ensemble des délibérations. Le Sydne entend poursuivre son effort de transparence et d’information auprès des élus et des communes partenaires, alors que la mise en œuvre de la PPI 2025-2030 entre progressivement dans sa phase opérationnelle.

www.imazpress.com / [email protected]

