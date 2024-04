Leptospirose : l’épidémie se poursuit avec une nouvelle augmentation du nombre de cas

Ce vendredi 26 avril 2024, Santé publique France a publié son rapport hebdomadaire. Il en ressort que la leptospirose est toujours très active. Le nombre de cas survenus depuis le début de l’année - soit en moins de quatre mois, est supérieur au nombre de cas annuel maximal déclaré depuis le début de la surveillance (soit 169 cas annuels en 2022). La dengue aussi dépasse les chiffres de 2023. Depuis le début de l’année, 684 cas de dengue ont été rapportés. Nous publions ci-dessous le communiqué.

L’épidémie saisonnière de leptospirose se poursuit à un niveau soutenu, sans signe de ralentissement.

Depuis le 1er janvier 2024, 191 cas de leptospirose autochtones ont été déclarés à l’ARS, soit 27 cas de plus que la semaine précédente. Le nombre de cas survenus depuis le début de l’année, soit en moins de 4 mois, est supérieur au nombre de cas annuel maximal déclaré depuis le début de la surveillance, c’était en 2022 avec 169 cas annuels).

Les conditions climatiques sont toujours favorables à la survie de la bactérie dans les sols et milieux humides, ce qui augmente le risque de contamination lors d’activités à risque. Il est important de rappeler les mesures de prévention et de protection individuelles pour la population et celles de diagnostic, de prise en charge et de déclaration des cas pour les professionnels de santé.

Parmi les 27 nouveaux cas déclarés entre le 18/04 et le 24/04, le secteur de résidence était le secteur :

• Sud pour 13 cas (Saint-Pierre, Tampon, Petite Ile, Saint-Joseph, Saint-Louis). A noter, que depuis le début de l’année, 105 cas résidaient dans ce secteur (55% de l’ensemble des cas) ;

• Ouest pour 9 cas (Saint-Paul, La Possession, Saint-Leu), soit 41 cas depuis le début de l’année ;

• Est pour 3 cas (Sainte-Rose, Bras-Panon), soit 34 cas au total depuis le début de l’année ;

• Nord pour 2 cas (Sainte-Marie), soit 11 cas depuis le début de l’année.

Il n’a pas été identifié de nouveaux décès au cours la S13 (1 en lien direct en S11 et 1 en cours d'investigation pour l’imputabilité en S10).

En S16, l’activité pour suspicion de leptospirose (10 passages et 7 hospitalisations) représentait 0,2% de l’activité toutes causes confondues. Entre S01 et S16/2024, 136 passages et 76 hospitalisations, étaient enregistrés (soit un taux d’hospitalisation de 56%). A titre de comparaison, pour la même période, le taux d’hospitalisation était en 2023 de 65% (32 hospitalisations/49 passages) et en 2022 de 55% (60 hospitalisations/102 passages).

Les données montrent qu’afin de limiter l’apparition de nouveaux cas, la prévention doit être ciblée aux populations les plus à risque de se contaminer c’est-à-dire : les hommes, les classes d'âge 40-79 ans, les personnes pratiquant des activités à risques : travaux agricoles, d’élevage, d’entretien des espaces verts, nettoyage de cour, d chasse aux tangs, activités en eau douce, celles ne protégeant pas leurs plaies, celles utilisant des équipements de protection individuel inadaptés et non systématisés, celles marchant en chaussures ouvertes dans les milieux humides...

- Dengue -

Depuis le début de l’année, 684 cas de dengue ont été rapportés, ce qui dépasse le nombre de cas totaux de 2023 mais également le nombre de cas de 2022 pour la même période (659 cas à la S15).

En semaine 15, le nombre de cas de dengue signalés était de 96 cas contre 87 cas en S14. Après une relative stabilisation entre les S12 et S14, le nombre de cas est reparti à la hausse.

La part des cas signalés à St Joseph est en baisse et ne représente plus que 31% des cas en S15 (52% en S14). En conséquence, la proportion de cas dans le Sud est en baisse (67% vs 75% en S14), malgré une hausse des cas au Tampon et à St Pierre, en faveur de l’Ouest (26% vs 23% en S14), où le nombre de cas à St Leu est en forte progression (18 cas vs 9 en S14) et dans une moindre mesure du Nord (5% vs 1% en S14).

Le sérotype circulant est toujours le DENV2.

L’impact sanitaire reste à ce jour faible avec 95 passages aux urgences (CHU Sud et CHOR principalement) pour syndrome compatible avec la dengue depuis le début de l’année, dont 14 en S15 et 15 en S14. En lien avec la dispersion des cas, en S15, la moitié des passages aux urgences pour dengue était rapportée au CHOR. L’impact hospitalier reste faible également avec 18 hospitalisations depuis le début de l’année mais est en progression.

Depuis le début de l’année, 35 cas importés ont été signalés au retour de voyage. La dynamique est en baisse.

- Gastro -

En S16, les passages aux urgences tous âges pour un motif de gastro-entérite étaient en augmentation. Le nombre de passages aux urgences était de 90 en S16 versus 72 en S15 soit une hausse de 25%. Le nombre d’hospitalisations était en hausse avec 13 hospitalisations en S16 vs 7 en S15.

Chez les enfants de moins de 5 ans, les passages aux urgences pour un motif de gastro-entérite étaient aussi en augmentation en S16 (n=43) comparés à la semaine précédente (n=32). Les hospitalisations après un passage aux urgences étaient stables avec 4 hospitalisations en S16 contre 3 en S15.

En S16, la part de l’activité des urgences chez les moins de 5 ans pour la gastro-entérite était à la hausse par rapport à la semaine précédente (8,1% en S16 vs 5,9% en S15).

- Paludisme -

Au cours du premier trimestre 2024, 22 cas de paludisme importé ont été signalés à la Réunion. Cela représente une hausse importante par rapport aux autres années. Depuis 2022, on note que le nombre de cas déclarés au retour des Comores est en augmentation. C’est particulièrement le cas cette année (64% des cas au T1), où une épidémie palustre sévit dans l’archipel.

En ce qui concerne les cas, on ne note pas d’observations particulières, ce sont toujours majoritairement des hommes qui sont atteints (malgré le ratio H/F en baisse depuis 2023) et l’âge médian oscille toujours autour de 40 ans.

L’espèce en cause reste très majoritairement le P. falciparum (21 cas sur le 22). On note que pour 4 patients pour lesquelles elle était connue, la parasitémie dépassait les 4% (critère de sévérité). La part de cas hospitalisés continue cependant de baisser (50% des cas hospitalisés pour 69% en 2022).

L’information relative au risque palustre était connue pour 7 des patients mais aucun d‘entre eux n’avait débuté une chimioprophylaxie.

- Covid-19 -

Le niveau de circulation virale de la COVID-19 est stable et faible.

Depuis plusieurs semaines maintenant, la circulation virale de la COVID-19 reste très faible. Le taux de positivité (TP) a toujours été inférieur à 5% depuis fin février. En S16, il était à 1% contre 2% en S15.

Le taux de dépistage était également faible et était à 41 tests pour 100 000 habitants en S16 contre 45 tests pour 100 000 habitants en S15.

L’analyse du taux de positivité par classes d’âges fait état d’une stabilité du TP pour toutes les classes d’âges.

En S16, deux patients ont consulté aux urgences pour motif de COVID-19. En S15, aucun passage aux urgences pour COVID- 19 n’a été enregistré. Aucune hospitalisation pour motif de COVID-19 n’a été enregistré en S16 comme en S15.

- Grippe -

En S16, les passages aux urgences pour motif de syndrome grippal étaient à la hausse. Les urgences ont enregistré 35 passages pour un motif de syndrome grippal en S16 contre 27 la semaine précédente. Le nombre d’hospitalisations pour syndrome grippal était stable avec 13 hospitalisations rapportées en S16 contre 10 en S15. La part d’activité des urgences pour un motif de grippe représentait 1% de l’activité totale.

La surveillance virologique identifiait en S16 une circulation majoritaire de grippe de type A(H1N1)pdm09. Le taux de positivité était en augmentation modérée avec 14% des tests positifs pour les virus grippaux en S16 contre 10% en S15.

En médecine de ville, la part d’activité des Infections Respiratoires Aigües (IRA) était stable avec 4,0% de l’activité totale en S16

comme pour la S15. La part d’activité pour IRA se situait en S16 au dessus du niveau de la moyenne 2013-2023.

- Bronchiolite -

Les passages aux urgences pour motif de bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans étaient en diminution en S16 comparés à la semaine précédente. En S16, 21 enfants âgés de moins de 2 ans ont consulté aux urgences pour une bronchiolite versus 26 en

S15.

Les nouvelles hospitalisations étaient aussi en diminution (n=7) par rapport à la semaine précédente (n=12). (Table 1).

La part de passages aux urgences pour bronchiolite parmi l’ensemble des passages d’enfants de moins de deux ans était en baisse à 7,0% en S16.

Concernant la surveillance virologique, le taux de positivité pour le VRS chez les moins de deux ans était stable, et se situait à 20% en S16 vs 19% en S15 avec une co-circulation de VRS de type A et de type B.

- Mortalité toute cause -

En S14, le nombre de décès observé tous âges et toutes causes était de 89 personnes.

Comparé à la semaine précédente, le nombre de décès observé était en baisse (n=94 en S13). Le nombre de décès observé en S14 était inférieur au nombre de décès attendu (n=111).

Chez les plus de 65 ans, en S14, 70 décès ont été observés vs 84 décès attendus. Ce chiffre était en hausse légère comparé à ce qui était observé en S13 (66 décès observés). Le nombre de décès observé en S14 pour cette classe d’âge était alors inférieur au nombre de décès attendu (84)