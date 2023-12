Les agents de la Chambre d'agriculture sont en grève illimitée à partir de ce mercredi 13 décembre 2023. Ils manifestent actuellement devant le Conseil départemental, qui est en pleine assemblée plénière pour le vote du budget 2024. Les agents s'inquiètent de possibles suppressions de postes et de baisses de salaire, alors que la Chambre d'agriculture fait face à des problèmes de trésorerie (Photo SLY/www.imazpress.com)

"Cette grève fait suite à l'assemblée d'hier à la Chambre d'agriculture, où nous avons demandé des explications à notre direction et aux partenaires de le Chambre concernant les problèmes financiers rencontrés par l'institution. Les réponses n'ont pas été satisfaisantes et n'ont pas du tout rassuré les salariés" explique Eric Monier, délégué syndical CFDT. Les employés sont aujourd'hui inquiets pour leur emploi.

"On exige que la Chambre d'agriculture soit une fois pour toute financée de manière pérenne" insiste-t-il.

Frédéric Vienne, président de la Chambre d'agriculture, est présent au Département et indique "comprendre les inquiétudes" des salariés. Ecoutez :

"Nous avons sollicités l'intervention des collectivités sur la situation de la Chambre, aujourd'hui c'est aux salariés d'aller montrer leurs inquiétudes et revendiquer l'importe de la Chambre. Ce sont leur emploi et leur salaire qui sont menacés, et je comprends tout à fait leur colère" souligne-t-il. "Leurs inquiétudes sont légitimes. J'espère qu'ils seront entendus."

