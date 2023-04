Les éclaircies persistent

Ce samedi 1er avril 2023, Matante Rosina a une grande nouvelle à vous annoncer. Elle arrête définitivement de faire les prévisions météo et va se lancer dans l'étude du comportement des poules. Aujourd'hui, elle fait sa dernière prévision. Elle annonce, un peu de pluie le matin dans l'est et des éclaircies dans l'après-midi. Quelques nuages viendront malgré tout intéresser l'ouest de l'île avec très certainement quelques averses et du tonnerre dans les Hauts. Elle vous remercie d'avoir cru en elle pendant ces nombreuses années. (photo sly/www.imazpress.com)