E.Leclerc s'engage pour le pouvoir d'achat des Réunionnais

En un an à La Réunion, l’inflation globale des prix s’élève à 3.3% à La Réunion contre 5.7% au niveau national. En mars les prix de l’alimentaire ont augmenté de 1.6% à La Réunion soit la plus forte augmentation mensuelle depuis mars 2022. Face à cette situation, l’enseigne E.Leclerc Réunion s’engage à proposer des solutions concrètes en magasin pour combattre l’inflation. Nous relayons leur communiqué. (Photo LECLERC La Reserve photo Sly imazpress)

Pour commencer, les prix des produits de sa marque Eco+ sont bloqués jusqu'en juillet. Quant à la Marque Repère, elle fait l'objet de réductions hebdomadaires de 10% dans les différents rayons. Enfin, le panier pei fruits et légumes est bloqué à 6 euros.

Comme annoncé par Michel-Edouard Leclerc lors de sa venue à La Réunion en février dernier, le pic d'inflation dans la grande distribution est attendu pour juin. Au second semestre 2023, l'inflation devrait donc être plus contenue. Pour autant, et comme aime le répéter Michel-Edouard Leclerc : "l'inflation, ça se combat" ! Une devise que E. Leclerc Réunion souhaite incarner localement dans le prolongement de son combat historique pour le pouvoir d'achat des Réunionnais.

- Les marques distributeurs comme rempart contre l'inflation -

C'est pourquoi l'enseigne annonce une série d'actions concrètes afin de lutter activement contre l'inflation. Pour commencer, les prix des produits de sa marque Eco+ sont bloqués jusqu'en juillet. "C'est un acte fort qui sanctuarise les prix de ces produits dans l'ensemble des rayons, explique Pascal Thiaw Kine, Président du Mouvement E. Leclerc Réunion. Ainsi, nous n'imposons pas de liste aux consommateurs et les laissons libre de leurs choix".

L'autre marque distributeur de l'enseigne, Marque Repère, fait quant à elle l'objet de réductions hebdomadaires de 10% dans les différents rayons. "Les marques distributeurs sont aujourd'hui plébiscitées par les consommateurs pour leur excellent rapport qualité-prix, il est donc logique de les valoriser", précise Pascal Thiaw Kine.

- Que les consommateurs conservent liberté et diversité dans le choix de leur alimentation -

Par ailleurs, au-delà d'activement participer à la mise en place du Bouclier Qualité Prix depuis sa création, E. Leclerc Réunion est la seule enseigne à proposer, en plus du BQP, un "panier péi" de fruits et légumes frais à prix bloqué. "Nous répondons ainsi à une demande forte des consommateurs qui souhaitent voir des produits frais et locaux être intégrés au BQP", précise Pascal Thiaw Kine.

Eco+, Marque Repère, "panier péi", E. Leclerc se donne les moyens d'être l'enseigne la moins chère sur tous les produits, dans tous les rayons. L'objectif est que les consommateurs puissent faire leur course en conservant liberté et diversité dans le choix de leur alimentation.

Autre mesure phare que l’enseigne sera la 1ère à déployer à La Réunion : la suppression de la distribution des catalogues en boîtes aux lettres à partir de septembre 2023. "Moins de papier et plus de promos, assure Pascal Thiaw Kine. Cette décision est cruciale et un tournant important dans notre rapport à nos consommateurs. Nous voulons des magasins organisés pour être au plus près des attentes de consommateurs. Tout ce qu’il y a dans nos catalogues sera ultra visible dans nos magasins. On efface les distances et on crée de véritables lieux d’expression de nos offres."

- "Conscients de notre responsabilité dans l'équilibre économique et social du territoire" -

E. Leclerc Réunion suit également avec la plus grande attention la probable réouverture au plan national des négociations commerciales avec les industriels. Celle-ci doit permettre de répercuter sans délai la baisse des matières premières et des frais d'approvisionnement sur les prix d'achat. Comme le dit Michel-Edouard Leclerc : "Il faut que les consommateurs puissent bénéficier du retournement des prix".

"Entre 2019 et 2023, le coût du fret maritime a augmenté de 63% avec un pic à 128% en 2022. Sur les trois dernières années, l'inflation alimentaire à La Réunion approche les 11% explique Pascal Thiaw Kine."

Puis de conclure : "Nous sommes plus que jamais engagés sur les prix bas car c'est aujourd'hui l'enjeu majeur et un combat qu'il faut mener avec détermination. Pour autant, en tant que 3e employeur de l'île et partenaire privilégié de la production locale, nous sommes également conscients de notre responsabilité vis à vis du territoire".