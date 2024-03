41% de la flore vasculaire menacée à La Réunion

À l'occasion de la journée mondiale de la vie sauvage ce dimanche 3 mars, la liste rouge des espèces menacées en France présente son bilan après 16 années de travaux d'évaluation et d'analyse portant sur la faune et la flore. Pas moins de 17 367 espèces ont fait l'objet d'une évaluation, couvrant à la fois la France métropolitaine et les territoires d'outre-mer. À La Réunion, on observe notamment que 41 % de la flore vasculaire est menacée. Nous publions ci-dessous leur communiqué (photo rb/www.imazpress.com)

Riche d’une remarquable biodiversité, la France abrite en métropole et en outre-mer de nombreuses espèces menacées. Grâce à la liste rouge, elle dispose d’une base scientifique pour identifier les priorités et agir pour les sauvegarder.

Le Comité français de l’UICN et l’unité PatriNat (OFB-MNHN-CNRS-IRD) publient le bilan de 16 années de résultats, depuis le lancement de la Liste rouge nationale en 2008 :

– 17 367 espèces ont été évaluées en France métropolitaine et en outre-mer ;

– 2 903 espèces sont aujourd’hui menacées ;

– 189 espèces ont disparu de France dont certaines sont également éteintes au niveau mondial.

Grâce aux analyses réalisées, la liste rouge agit comme un véritable baromètre de l’état de santé des espèces.

Depuis ses débuts, l’état des lieux a été élaboré avec l’appui de 32 organisations partenaires et plus de 500 experts mobilisés. Il contribue à définir les priorités d’actions, à surveiller les évolutions et à préserver les espèces menacées en France.

Pour accéder aux résultats détaillés de la liste rouge nationale c'est ici.