Les parents d'élèves de La Réunion réunis pour un séminaire dans l'ouest de l'île

Le samedi 5 septembre 2026, les membres de la PEEP départementale se sont réunis pour un séminaire dans l'ouest de l'île, à l'occasion du centenaire de la Fédération Nationale des Parents d'Élèves de l'Enseignement Public, célébré le 20 juin dernier à Paris. Nous publions ci-dessous leur communiqué (Photos : PEEP)

Un siècle d'engagement au service des parents d'élèves et de leurs enfants sur le territoire national ainsi que 77 ans de présence à La Réunion.

De la seule association du lycée Carnot à Paris en 1926, la PEEP est devenue un réseau associatif fédéral actif sur l'ensemble du territoire national rayonnant jusqu' à La Réunion en 1949. La PEEP a traversé trois républiques, une guerre mondiale et les profondes transformations du système éducatif.

En un siècle, la PEEP a su s'adapter sans trahir ses valeurs fondatrices : apolitisme, indépendance et engagement au service de familles.

Le séminaire a réuni d'anciens présidents, trésoriers, secrétaires, membres bénévoles qui ont contribué à perpétuer l'action de la PEEP nationale sur l'île de La Réunion.

Ainsi, les nouveaux membres ont eu l'occasion d'échanger sur l'évolution de l'éducation à La Réunion : l'allongement de la scolarité obligatoire, l'évolution des programmes et des mentalités, la démocratisation de l'accès à l'enseignement, l'école inclusive, l'arrivée du smartphone ainsi que celle du numérique au sein des familles et des établissements scolaires... tout en gardant à l'esprit, les générations de parents qui ont précédé.

En tant qu'héritière, la PEEP de La Réunion a tenu à exprimer avec force sa gratitude envers chaque membre de la PEEP qui, jour après jour, perpétue une œuvre dont les enjeux n'ont jamais été aussi brûlants.