Les quatre infos à retenir : météo, Ibis falcinelle, inflation alimentaire et Annecy

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi soir 9 juin 2023 : - À La Réunion, le mois de mai a été le plus chaud jamais enregistré sur l'île - Saint-Louis : des Ibis falcinelle repérées à l'étang du Gol - Inflation alimentaire: les prix de centaines de produits "baisseront" dès juillet, promet Bruno Le Maire - Drame d'Annecy : garde à vue prolongée pour l'auteur de l'attaque au couteau

À La Réunion, le mois de mai a été le plus chaud jamais enregistré sur l'île

Nous vous l’annoncions à plusieurs reprises, si les températures tendant à se rafraîchir en début de journée et en soirée, ce n'est pas de suite que nous nous sentirons en hiver. Preuve en est, ce vendredi 9 juin 2023, Météo France Réunion vient d'annoncer que le mois de mai a été le plus chaud en 56 années de mesures sur l'île. Et ce, avec un écart de plus d'1,3 degrés par rapport à la moyenne des mois de mai sur 1991-2020.

Saint-Louis : des Ibis falcinelle repérées à l'étang du Gol

Un groupe d'Ibis falcinelle aurait prit quartier depuis mi-avril au nord-est de l'étang du Gol du côté de Saint-Louis selon la préfecture. Cet évènement exceptionnel pourrait être du à des conditions météorologiques défavorables qui les auraient dérouté. La dernière observation documentée de ces oiseaux remonte à 1889 sur l'île.

Inflation alimentaire: les prix de centaines de produits "baisseront" dès juillet, promet Bruno Le Maire

Les 75 grands industriels de l'agroalimentaire se sont engagés auprès de Bercy à baisser en rayons, dès le mois de juillet, les prix de centaines de produits touchés par la flambée de l'inflation, a annoncé vendredi le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire.

Drame d'Annecy : garde à vue prolongée pour l'auteur de l'attaque au couteau

La garde à vue de l'auteur de l'attaque au couteau qui a fait six blessés, dont quatre très jeunes enfants jeudi à Annecy, a été prolongée vendredi, alors que le président Macron et son épouse se sont rendus au chevet des victimes, avant de rencontrer les personnes qui ont apporté leur soutien pendant le drame.