À La Réunion, le mois de mai a été le plus chaud jamais enregistré sur l'île

Nous vous l’annoncions à plusieurs reprises, si les températures tendant à se rafraîchir en début de journée et en soirée, ce n'est pas de suite que nous nous sentirons en hiver. Preuve en est, ce vendredi 9 juin 2023, Météo France Réunion vient d'annoncer que le mois de mai a été le plus chaud en 56 années de mesures sur l'île. Et ce, avec un écart de plus d'1,3 degrés par rapport à la moyenne des mois de mai sur 1991-2020 (Photo : sly/www.imazpress.com)

En 56 années de calcul, jamais de telles températures n'avaient été enregistrées à La Réunion. Preuve que l'hiver n'est pas encore prêt de s'installer durablement et preuve également que le réchauffement climatique nous guette à grands pas.

L’écart à la normale 1991-2020 est de +1,3 degré pour les températures moyennes (écart record). L'écart est de +1,2 degrés pour les températures minimales (au 2ème rang) et de +1.3 degrés pour les températures maximales (écart record).Le précédent record enregistré était de plus 0,1 degré pour un mois de mai. Cela datait de 2010. Mais cette année, les températures sont 1,3 degrés plus élevées que la normale.

Ce sont les stations de Gillot-Aéroport et de la Plaine des Cafres qui ont chacune respectivement observé leur mois de mai le plus chaud (température moyenne mensuelle de 25.2 degrés à Gillot contre 25.1 en 2010, et 15.6 degrés à la Plaine des Cafres contre 15.4 en 2003).

Météo France Réunion tient également à rappeler que le mois d'avril 2023 avait aussi été particulièrement chaud, le 2e plus chaud derrière avril 2019.

Une chaleur qui va de pair avec la sécheresse qui règne sur l'île. Encore une fois, côté précipitations, ce mois-ci a été déficitaire de moins 15 % en moyenne. Toutefois, des contrastes sont à noter. "Les hauts du Nord-Est habituellement bien arrosés l'ont été moins que la normale, tandis que le Sud-Est observe un excédent et que l'Ouest, habituellement sec, a connu un excédent de pluie (relatif à des normales très faibles)", précise Météo France.

- La raison de cette chaleur El Nino -

Cet excédent thermique est favorisé par des anomalies chaudes océaniques sur une bonne partie de l'océan Indien. Ces températures élevées s'expliquent notamment par le phénomène El Nino, qui a tendance à réchauffer l'atmosphère.

"Il s'agit d'une anomalie de températures de la surface de l'océan Pacifique, très importante et très étendue, de l'ordre de 1 à 2 degrés. Cette poche d'eau chaude a des répercussions sur l'atmosphère, avec des impacts avérés sur de nombreuses zones du globe. L'un des impacts ressentit ici c'est des températures au-dessus des normales" détaillait François Bonnardot, météorologue, lors d'une précédente interview.

Préparons-nous à avoir des mois de chaleur de plus en plus fréquemment. "Dans le ressenti, la saison chaude va s'étendre, à la fois sur le démarrage, et sur la fin de l'été. On aura toujours un effet saisonnier, mais la période fraîche va se raccourcir" estimait le météorologue.



Un phénomène sur lequel l'ONU a alerté récemment. "La période 2023-2027 sera avec une quasi-certitude la plus chaude jamais enregistrée sur Terre, sous l'effet combiné des gaz à effet de serre et du phénomène météorologique El Nino, qui font grimper les températures" a en effet averti l'ONU le 17 mai dernier.

