Les quatre infos à retenir : tentative de féminicide, population, permis de conduire et carburants

BONSOIR - À la une de ce mercredi 28 février 2024 : - Tentative de féminicide à Sainte-Marie, deux personnes évacuées au CHU - 885.700 habitants à La Réunion au 1er janvier : une population qui vieillit mais demeure jeune - Permis de conduire : des suspensions administratives plus strictes face à la hausse des infractions - Forte augmentation du prix du sans-plomb et du gazole au 1er mars

Tentative de féminicide à Sainte-Marie, deux personnes évacuées au CHU

D'après nos confrères de Réunion la 1ère, une tentative de féminicide serait survenue ce mercredi 28 février 2024 à Sainte-Marie. Un homme a tiré sur une femme, qui serait sa compagne, avant de retourner l'arme contre lui. Une information confirmée à Imaz Press Réunion par les force de l'ordre. Les deux personnes ont été évacuées au CHU de Saint-Denis

885.700 habitants à La Réunion au 1er janvier : une population qui vieillit mais demeure jeune

Au 1er janvier 2024, la population réunionnaise est estimée à 885 700 habitants. Même si elle vieillit, la population réunionnaise demeure jeune. Ainsi, en 2024, les moins de 20 ans représentent 29 % de la population et les plus de 60 ans, 21 %.

Permis de conduire : des suspensions administratives plus strictes face à la hausse des infractions

Ce mardi 27 février 2024, à l’occasion d’un contrôle du respect des vitesses maximales réalisés par les motocyclistes de la Gendarmerie nationale de La Réunion, la préfecture a présenté le nouvel arrêté applicable dès février. Compte tenu de la recrudescence des accidents graves en ce début d'année et du maintien à un niveau élevé des infractions liées à la vitesse, l'alcool et les stupéfiants, et des refus de se soumettre, le préfet a décidé de durcir le barème des suspensions administratives.

Forte augmentation du prix du sans-plomb et du gazole au 1er mars

Les prix des carburants seront de nouveau à la hausse ce 1er mars 2024. Le prix du super sans-plomb augmente de 5 centimes, et atteint 1,73 euro le litre. Celui du gazole augmente de 4 centimes, et atteint 1,39 euro le litre. "Le marché mondial est en hausse, en lien avec les risques géopolitiques croissants" écrit la préfecture.