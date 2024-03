Les quatre infos à retenir : assurance auto, BQP, infirmières, pétrels

BONSOIR - À la une de ce lundi 18 mars 2024 : - Assurance auto : la vignette verte disparaitra le 1er avril 2024 - Le bouclier qualité prix étendu aux produits automobiles en 2024 - Convergence infirmière : appel à la grève contre des journées sans fin avec des revenus toujours en baisse - Pétrels de Barau : les Nuits sans lumière 2024 débuteront le 4 avril

- Assurance auto : la vignette verte disparaitra le 1er avril 2024

À partir du lundi 1er avril 2024 - et ce n'est pas un poisson... d'avril -, les automobilistes et les usagers de deux-roues motorisés ne seront plus obligés d’apposer la vignette de l’assurance sur leur véhicule, ni de détenir la carte verte de l’assurance dans leur véhicule

- Le bouclier qualité prix étendu aux produits automobiles en 2024

Ce lundi 18 mars 2024, l'heure est à la signature du nouveau bouclier qualité prix (BQP) 2024 par le Préfet Jérôme Filippini et l'ensemble des partenaires. Ce dispositif de lutte contre la vie chère dans les Outre-mer permet depuis 2013 de garantir un prix maximal sur un ensemble de produits. En plus des produits d'alimentation, d'hygiène et de bricolage, un nouveau panier se greffe pour cette nouvelle année : celui de l'automobile. Un premier panier de produits et de prestations automobile est mis en place en 2024, avec quatre produits et une prestation automobile, pour un montant maximal de 153 euros

- Convergence infirmière : appel à la grève contre des journées sans fin avec des revenus toujours en baisse

Pour évoquer son métier, Sabine Gentilini aime se comparer à une abeille: "Je pique des personnes et je travaille tout le temps, jusqu'au coucher", rit (jaune) cette infirmière libérale de 54 ans exerçant dans l'Hexagone, sera en grève mardi 19 mars 2024 à l'appel de plusieurs syndicats de la profession. Cet appel est relayé à La Réunion par "Convergence infirmière". Une opération escargot est prévue ce mardi matin entre l'aéroport Roland Garros et la préfecture

- Pétrels de Barau : les Nuits sans lumière 2024 débuteront le 4 avril

Alors que la saison d'envol des pétrels de Barau approche, jusqu'à 830 échouages sont attendus par la Société d'études ornithologiques de La Réunion (SEOR). Les jeunes de cet oiseau marin endémique de la Réunion sont très fortement impactés par la pollution lumineuse lors de leur premier envol pour rejoindre l’océan. Les Nuits sans lumière reviennent donc du 4 avril au 3 mai 2024.