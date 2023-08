Les quatre infos à retenir : Insee, Hawaï, Gabriel Attal et rentrée étudiante

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi soir 16 août 2023 : - La Réunion est la troisième région la plus jeune de France, après Mayotte et la Guyane - Incendies à Hawaï : au moins 101 personnes ont été tuées - Gabriel Attal annonce la création de 180 postes d'AESH, 28 postes d'enseignants et une revalorisation salariale - Inflation : le coût de la rentrée étudiante dépasse la barre des 3.000 euros

La Réunion est la troisième région la plus jeune de France, après Mayotte et la Guyane

En 2020, 260.000 personnes ont moins de 20 ans à La Réunion, soit 30 % de la population, indique l'Insee ce mercredi 16 août 2923. Les jeunes sont 1,7 fois plus nombreux que les seniors de 60 ans ou plus. "Dans l’Hexagone, les moins de 20 ans forment une part nettement moins élevée de la population (24 %), et sont seulement un peu moins nombreux que les 60 ans ou plus (26 %)" commente l'institut de la statistique.

Incendies à Hawaï : au moins 101 personnes ont été tuées

Le bilan humain des incendies à Hawaï, les plus meurtriers en plus d'un siècle aux Etats-Unis, dépasse désormais les 100 morts, ont annoncé les autorités mardi, qui luttent toujours pour retrouver les victimes et disposent maintenant d'une morgue mobile sur l'île de Maui.

Gabriel Attal annonce la création de 180 postes d'AESH, 28 postes d'enseignants et une revalorisation salariale

Ce mercredi 16 août 2023, Gabriel Attal, tout nouveau ministre de l'Éducation est à La Réunion. Une visite éclair de deux jours à l'occasion de la rentrée scolaire. Une visite qui fait également office de rentrée ministérielle pour le jeune membre de l'exécutif, placé à ce poste le 20 juillet dernier par Élisabeth Borne. Mais l'élu ne vient pas seul. Pour l'occasion, il est accompagné par Prisca Thévenot, secrétaire d'État chargée de la Jeunesse et du service national universel (SNU). L'occasion pour le ministre d'installer le nouveau recteur de La Réunion, Pierre-François Mourier. Dès son arrivée, avec deux heures de retard, le ministre a annoncé la création de 180 postes d'AESH, 28 postes d'enseignants et une revalorisation salariale.

Inflation : le coût de la rentrée étudiante dépasse la barre des 3.000 euros

La rentrée universitaire 2023 coûtera plus de 3.000 euros en moyenne par étudiant, un niveau historique, s'alarme mercredi la Fage (Fédération des associations générales étudiantes), qui publie son indicateur du coût de la rentrée universitaire. Lundi, l'Unef (Union nationale des étudiants de France) avait publié une étude montrant que pour l'année 2023-2024, le coût de la vie étudiante augmente de 6,47%.