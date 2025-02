Les quatre infos à retenir : rappel conso, aspartame, airbag Takata et chikungunya

BONSOIR LA RÉUNION - A la une de ce mardi soir 4 février 2025 : - Risque chimique : des plats creux de couscous "Home Déco Factory" rappelés à La Réunion - Aspartame : Foodwatch, la Ligue contre le cancer et Yuka lancent une pétition pour demander son interdiction - NRL : le parquet confirme le décès d'un automobiliste à cause d'un airbag Takata défectueux - Chikungunya : 169 nouveaux cas en une semaine, la propagation se confirme dans l'île

Risque chimique : des plats creux de couscous "Home Déco Factory" rappelés à La Réunion

Ce lundi 3 février 2025, le site Rappel Conso a lancé une alerte pour des plats creux couscous de la marque "Home Deco Factory". Un rappel pour risque chimique pouvant provoquer des dommages internes suite à la détection de formaldéhyde supérieure à la limite réglementaire dans certains produits. Cela concerne les produits vendus du 22 avril 2021 au 16 janvier 2025. Il est demandé au consommateur de rapporter le produit au point de vente.

Aspartame : Foodwatch, la Ligue contre le cancer et Yuka lancent une pétition pour demander son interdiction

Ce mardi 4 février 2025, journée mondiale contre le cancer, est également le jour choisi par Foodwatch, la Ligue contre le cancer et Yuka pour lancer une pétition européenne demandant l'interdiction de l'aspartame. L'aspartame (E951) est un additif classé "cancérogène possible pour l'homme" par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) de l'Organisation mondiale de la santé depuis juillet 2023.

NRL : le parquet confirme le décès d'un automobiliste à cause d'un airbag Takata défectueux

L’automobiliste décédé dans un accident sur la NRL dans la nuit du 30 au 31 janvier 2025 a bien été victime d'un airbag Takata défectueux. L'information donnée par nos confrères de Radio France a été confirmée à Imaz Press par le parquet de Saint-Denis ce mardi 4 février. La procureure Véronique Denizot a également indiqué qu'elle envisageait l'ouverture d'une information judiciaire.

Chikungunya : 169 nouveaux cas en une semaine, la propagation se confirme dans l'île

169 nouveaux cas de chikungunya ont été signalés sur la période du 20 au 26 janvier. Plusieurs foyers sont "en cours d’extension, dont certains pourraient se rejoindre et fusionner", alertent les autorités ce mardi 4 février 2025. Les foyers les plus préoccupants sont "Bras Creux au Tampon, la Ligne des 400 (Tampon/Saint-Pierre) et Ravine Sheunon à L’Etang-Salé".