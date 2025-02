Aspartame : Foodwatch, la Ligue contre le cancer et Yuka lancent une pétition pour demander son interdiction

Ce mardi 4 février 2025, journée mondiale contre le cancer, est également le jour choisi par Foodwatch, la Ligue contre le cancer et Yuka pour lancer une pétition européenne demandant l'interdiction de l'aspartame. L'aspartame (E951) est un additif classé "cancérogène possible pour l'homme" par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) de l'Organisation mondiale de la santé depuis juillet 2023.

Pointant les "risques inacceptables" pour la santé humaine de la consommation d'aspartame, les trois associations appellent "à une mobilisation sans précédent des consommateurs à travers l’Europe".

Par le biais d'une pétition, les trois groupes s'adressent directement à la Commission européenne et les États membres de l’UE.

Pour Camille Dorioz, directeur des campagnes de Foodwatch France, "il n’y a plus de temps à perdre. L’inaction des Etats et de l’Europe depuis un an et demi est insupportable. Un additif comportant autant de risques n'a pas sa place dans nos aliments ou boissons. En soulignant les risques possibles de cancer liés à l'aspartame, l'OMS a envoyé un signal clair concernant le risque pour notre santé. Nos décideurs européens doivent nous protéger".

- L'aspartame, "un cancérigène possible"

L'aspartame a été classé "peut-être" cancérogène par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en juillet 2023.

"Il serait également associé à un risque accru de développement de diabète de type 2 et de maladies cardio-vasculaires. Enfin, plusieurs études montrent qu’il n’aurait aucun effet positif sur le poids et pourrait même, sur le long terme, favoriser le surpoids", indique le communiqué.

Philippe Bergerot, président de La Ligue contre le cancer, ne voit "aucune raison de permettre que les gens soient exposés à un risque de cancer tout à fait évitable. L’OMS et de nombreuses études scientifiques mettent en évidence ce risque. On ne pourra pas dire qu’on ne savait pas. Nous demandons à nos décideurs politiques de prendre leurs responsabilités et de l’interdire".

- Le E951 dans nos produits du quotidien -

Selon Foodwatch, l’aspartame est pourtant toujours utilisé comme substitut au sucre dans plus de 2.500 produits allégés ou sans sucre en Europe, en particulier dans les sodas (Coca-Cola Zero, Pepsi Max, Sprite Zero…), les boissons énergisantes, les chewing-gums, mais aussi dans d’autres produits dits « light » comme les yaourts Yoplait 0%, ou certains produits laitiers Lindahls de Nestlé ou des chewing-gums Mentos.

Selon un sondage YouGov pour Foodwatch, 40% des Européens interrogés consomment régulièrement des produits contenant de l'aspartame. Il y a donc là un enjeu de santé publique.

D’autant plus que l’étude épidémiologique de l’INSERM de 2022 sur l’aspartame menée sur 102 865 participants identifie les premiers risques de cancer à partir d’une demi-canette de soda à l’aspartame par jour seulement.

