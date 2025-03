Les quatre infos à retenir : météo, Saint-André, déchets et airbags

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce lundi soir 17 mars 2025 : - Vigilances sur toute La Réunion (excepté le nord) : nette dégradation du temps et de l'état de la mer - Saint-André : 17 jours après Garance, encore 1.100 personnes privées d'électricité - Les associations ramassent plus de 12 tonnes de déchets sur le littoral nord - Airbags défectueux : en visite en Guadeloupe, Manuel Valls exhorte constructeurs et garagistes "à agir"

Vigilances sur toute La Réunion (excepté le nord) : nette dégradation du temps et de l'état de la mer

Ce lundi 17 mars 2025, la totalité de La Réunion - à l'exception du nord - est placée en vigilance fortes pluies et orages. Une nette dégradation de l'état de mer est également prévue. Actuellement en vigilance jaune, le niveau d'alerte passera à l'orange dès 10 heures sur les côtes sud-ouest, ouest et nord-ouest. Face à ces conditions météorologiques, le préfet appelle à la prudence.

Saint-André : 17 jours après Garance, encore 1.100 personnes privées d'électricité

Dans l'est de l'île, la grogne ne faiblit pas chez les habitants toujours privés d'électricité, plus de deux semaines après le passage du cyclone Garance. Barrage érigés, panneaux à la main, les habitants se sentent oubliés. Face à cette colère, le maire de Saint-André et EDF ont décidé ce lundi 17 mars 2025 de rassurer. Il reste 1.100 foyers à réalimenter. La situation dans cette zone la plus touchée par le cyclone, devrait se stabiliser sous une dizaine de jours.

Les associations ramassent plus de 12 tonnes de déchets sur le littoral nord

Ce week-end du 15 et 16 mars 2025, plusieurs associations se sont alliées pour nettoyer le littoral suite au passage du cyclone Garance. Au total, ce sont plus de 12 tonnes de déchets qui ont pu être ramassés.

Airbags défectueux : en visite en Guadeloupe, Manuel Valls exhorte constructeurs et garagistes "à agir"

Le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, a exhorté dimanche 16 mars 2025 les constructeurs automobiles à "agir", estimant que "plusieurs milliers" de voitures roulaient encore avec des airbags défaillants de marque Takata. À La Réunion, entre 30.000 et 38.000 véhicules sont concernés par le rappel mais les chiffres pourraient encore évoluer. 11 personnes sont mortes dans les Outre-mer suite à ces airbags défectueux, dont deux au moins dans l'île.