Airbags défectueux : Manuel Valls exhorte constructeurs et garagistes "à agir"

Le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, a exhorté dimanche 16 mars 2025 les constructeurs automobiles à "agir", estimant que "plusieurs milliers" de voitures roulaient encore avec des airbags défaillants de marque Takata. À La Réunion, entre 30.000 et 38.000 véhicules sont concernés par le rappel mais les chiffres pourraient encore évoluer. 11 personnes sont mortes dans les Outre-mer suite à ces airbags défectueux, dont deux au moins dans l'île (Photo : sly/www.imazpress.com)

"Je lance un avertissement sans frais aux constructeurs et à l'ensemble de la chaîne, je pense notamment au contrôle technique", a déclaré devant la presse Manuel Valls, en visite en Guadeloupe, à l'issue d'une rencontre avec des victimes de ces airbags défectueux.

"Il y a plusieurs milliers, sinon plusieurs dizaines de milliers de voitures qui, en Guadeloupe, continuent de rouler et représentent un danger", a poursuivi le ministre, invoquant l'"urgence absolue" de les remplacer.

"Chacun est placé devant ses responsabilités, constructeurs et services techniques. Chacun doit maintenant agir", a estimé Manuel Valls.

????#AirbagsTakata : « Les constructeurs auront à répondre » assure Manuel Valls depuis la #Guadeloupe



➡️https://t.co/JtQMngl90j



➡️En déplacement en Guadeloupe, le ministre des Outre-mer a rencontré à Pointe-à-Pitre les familles des victimes des défaillances des airbags #Takata.… pic.twitter.com/LSJ9T7oLkl — Outremers360 (@outremers360) March 16, 2025

"C'est la première fois que l'État nous reconnaît en tant que victime", a réagi Bruno Guérin à l'AFP, dont le fils de 26 ans, Tristan, a été mortellement touché par une pièce d'airbag Takata lors d'un accident en mai 2023.

Président de l'association de victimes ADVAirBag, Bruno Guérin espère désormais "obtenir une commission d'enquête parlementaire", comme l'a également demandé la députée de La Réunion, Karine Lebon.

"Nous allons voir comment on peut beaucoup mieux communiquer, alerter, toucher plus directement les personnes au-delà des campagnes de communication," a déclaré pour sa part Manuel Valls, rappelant la mission d'inspection lancée par le ministre chargé des Transports, Philippe Tabarot.

Maître Charles-Henri Coppet, qui accompagne des victimes et familles de victimes dans plusieurs territoires ultramarins, a salué "un échange très constructif". "Je pense que Manuel Valls a compris la détresse des Guadeloupéens et qu’il va faire en sorte que des moyens autres soient donnés pour l’encadrement des constructeurs (...), des automobilistes et des concessionnaires" a ajouté l'avocat.

- 38.000 véhicules au moins, concernés à La Réunion -

Lors d'une précédente réunion, les personnels du ministère de l'Intérieur avaient annoncé que 30.000 à 38.000 véhicules sont possiblement concernés par le rappel dans notre département, tout constructeur confondu.

Si des milliers de véhicules sont concernés dans l'île, les propriétaires sont encore trop peu à s'être manifestés. Depuis décembre, ces véhicules font l’objet d’une campagne de rappel à La Réunion.

Des véhicules sur la liste de rappel à contrôler, mais pour lesquels certains n'auront pas besoin de faire changer leur airbag.

Pour rappel, le déclenchement de ces airbags peut entraîner des blessures mortelles lors d'un accident, en particulier lorsqu’il fait chaud et humide. Ces blessures sont provoquées par la projection de fragments métalliques lors de l’éclatement de la cartouche qui devrait normalement permettre le gonflement de l’airbag.

Lire aussi - Airbags défectueux Takata : les assureurs demandent de "ne surtout pas conduire les véhicules incriminés"

Lire aussi - Airbags Takata défectueux : les délais de remplacement sont (très) longs malgré le risque mortel pour les automobilistes

Lire aussi - Airbags défectueux : le grand flou et une cascade de plaintes

- Au moins deux morts et plusieurs blessés à La Réunion -

Dans la nuit du 30 au 31 janvier 2025, un automobiliste a perdu la vie sur la NRL au niveau de la Grande Chaloupe.après une perte de contrôle lors d'un dépassement.

Le 31 janvier, la Cellule investigation de radio France, apprenait auprès de sources proches de l'enquête que le conducteur présentait des "blessures caractéristiques" d'"explosion d'airbags". Un décès dû à un airbag Takata confirmé à Imaz Press par le parquet de Saint-Denis ce mardi 4 février. La victime conduisait une Honda Jazz de 2003. Ce véhicule faisait l’objet d’un rappel pour airbag dangereux. La procureure Véronique Denizot a également indiqué qu'elle envisageait l'ouverture d'une information judiciaire.

Lire aussi - Route du littoral : un automobiliste tué dans un accident

Le décès de cette personne porte à deux le nombre de victimes à La Réunion des airbags Takata. À La Réunion en 2021, une mère de famille de 39 ans perdait la vie dans un accrochage à la Saline les Bains. Selon plusieurs médias, l'airbag Takata est mis en cause.

Un autre décès pourrait être lié à ces airbags, d'après une enquête France Inter : "Le plus ancien accident identifié remonte à 2016 sur l’île de La Réunion. Le médecin légiste Jean-Marie Berthezène se souvient d’un examen demandé par les gendarmes du Tampon après la mort d’une jeune femme qui roulait à très faible allure", rapportent nos confrères.

Une autre femme réunionnaise a été grièvement blessée par un airbag lors d'un accident pourtant peu violent.

Lire aussi - Airbags Takata défectueux : le calvaire d'Élisa Ramaye, 28 ans, défigurée par une explosion

En France, 29 accidents liés à ces airbags ont été recensés, provoquant 11 décès en Outre-mer et un en métropole, selon le ministère des Transports.

- Qui est concerné par ce rappel ?

Pour des raisons d’humidité et de chaleur, les véhicules circulant dans les départements et régions d’outre-mer sont plus exposés à ce risque lié au vieillissement et à la dégradation de ces airbags.

Leur déclenchement peut entraîner des blessures mortelles lors d'un accident, en particulier lorsqu’il fait chaud et humide. Ces blessures sont provoquées par la projection de fragments métalliques lors de l’éclatement de la cartouche qui devrait normalement permettre le gonflement de l’airbag.

Lire aussi - "Cessez immédiatement de les conduire" : Citroën rappelle 181.000 véhicules dont une centaine à La Réunion

Lire aussi - Renault, Volkswagen, Peugeot, Tesla, Mercedes… des millions de voitures rappelées en concessions

- Si votre véhicule a été construit entre 1998 et 2019 : vérifiez vos courriers ou contactez le constructeur pour vérifier si vous êtes concerné (renseignements sur https://www.ecologie.gouv.fr/rappel-airbag-takata)

- Si oui, contactez au plus vite un réparateur/garagiste de la marque de votre véhicule pour effectuer le changement d’airbags ;

La réparation est gratuite et rapide (immobilisation du véhicule inférieure à une demi-journée).



www.imazpress.com/redac@ipreunion.com