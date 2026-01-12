Dudzai poursuit son intensification et pourrait atteindre le stade de cyclone tropical intense mardi

Le cyclone tropical Dudzai se situait ce lundi 12 janvier 2026, à 2.330 km à l'est de La Réunion et se déplace à une vitesse de 6km/h. Dudzai poursuit son intensification et pourrait atteindre le stade de cyclone tropical intense autour de mardi. Aucune influence de ce système n'est attendue sur La Réunion (Photo : mtotec)

À "partir de mercredi, le système pourrait commencer à lentement s'affaiblir tout en incurvant sa trajectoire vers l'ouest", précise Météo France.

"Vendredi prochain, il devrait encore être à plus de 750 km de Rodrigues avec une intensité en baisse, mais qui reste incertaine."

Dudzai ne présente pas de menace pour les terres habitées. Aucune influence de ce système n'est attendue sur La Réunion et/ou Mayotte pour les cinq prochains jours.

- Le cyclone tropical Dudzai à de 2.330 km de La Réunion -

Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer : 120 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer: 165 km/h.

Pression estimée au centre: 979 hPa.

Position le 11 janvier à 22 heures locales: 15.8 Sud / 77.2 Est.

Distance des côtes réunionnaises: 2330 km au secteur: est

Distance de Mayotte: 3470 km au secteur: est

Déplacement: sud-est, à 6 km/h.

- Voici les intensités et positions prévues au cours des prochaines jours -

Cyclone tropical

Centre positionné le 12/01 à 22h locales, par 17.0 Sud / 77.9 Est.

Cyclone tropical intense

Centre positionné le 13/01 à 22h locales, par 17.6 Sud / 77.1 Est.

Cyclone tropical

Centre positionné le 14/01 à 22h locales, par 17.7 Sud / 75.7 Est.

Cyclone tropical

Centre positionné le 15/01 à 22h locales, par 17.6 Sud / 73.5 Est.

Forte tempête tropicale

Centre positionné le 16/01 à 22h locales, par 17.7 Sud / 70.4 Est

Attention: Les prévisions de trajectoire et d'intensité précédentes sont à considérer avec la plus grande prudence compte tenu de leur incertitude. Elles ne concernent que la position du centre du phénomène, sans considération sur son extension.

- 9 et 14 systèmes attendus, dont 6 pouvant atteindre le stade de cyclone tropical -

Dans le bassin ouest de la zone océan Indien, la saison cyclonique a démarré de façon précoce cette année. Après Awo et Blossom, les experts estiment que l’activité de la période 2025-2026 sera proche ou supérieure à la normale, avec entre 9 et 14 systèmes (tempêtes et cyclones) qui pourraient se développer, dont six atteignant le stade de cyclone tropical.

- Et les noms sont... -

La liste des noms des cyclones pour la saison cyclonique 2025/2026 pour notre région est la suivante :

La liste des noms des cyclones pour la saison cyclonique 2025/2026 pour notre région est la suivante :

