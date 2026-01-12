Neige : weekend noir dans les Alpes, six morts dans des avalanches

Trois skieurs de plus sont morts dimanche dans des avalanches dans les Alpes, au lendemain du décès de trois hommes emportés alors qu’ils pratiquaient le hors-piste dans les massifs, classés à haut risque tout le weekend en raison de l’instabilité du manteau neigeux.

La préfète de la Savoie, Vanina Nicoli, a déploré dans la soirée que la pratique du ski hors-piste, pourtant "fortement déconseillée" depuis vendredi dans un massif alpin en risque avalanche 4 sur une échelle de 5, ait conduit à de nouveaux décès et mis en danger la sécurité de skieurs et des secouristes.

L’alerte de Météo-France déclenchée vendredi sur la quasi-totalité des massifs alpins et les conseils d’"extrême prudence" de la préfecture restent "de mise pour les prochains jours" et le ski hors-piste "fortement déconseillé tant que le manteau neigeux n’est pas stabilisé", a exhorté la représentante de l’Etat.

A La Plagne, un skieur britannique d’environ 50 ans évoluant hors des pistes balisées a été enseveli en début d’après-midi sous une coulée de neige. Au total 52 secouristes, des chiens d’avalanche et un hélicoptère ont été mobilisés mais il a fallu 50 minutes pour le localiser sous 2,5 mètres de neige et il n’a pas pu être réanimé.

- Douzaine d’avalanches -

A Courchevel, en fin de matinée, un skieur hors-piste enseveli sous une autre avalanche a été retrouvé mort.

Et dans la Haute-Savoie voisine, une avalanche sur le domaine de Vallorcine a emporté en milieu d’après-midi un homme de 32 ans qui skiait hors-piste et l’a précipité contre un arbre. Il n’a pas survécu à ses blessures, selon le Peloton de Gendarmerie de Haute-Montagne (PGHM) de Chamonix qui est intervenu.

Les secouristes -- gendarmes, médecins du SMUR, pompiers et pisteurs -- sont intervenus sur une douzaine d’avalanches dimanche et pour le seul département de la Savoie, selon la préfète, qui a salué leur "travail exemplaire". Outre les décès, certaines ont fait des blessés, certains grièvement touchés.

Comme un surfeur hors-piste à Tignes, emporté par une avalanche dans la matinée, retrouvé à moitié immergé dans le lac et transporté à l’hôpital en état d’hypothermie dimanche.

La veille, malgré ces alertes répétées, trois skieurs évoluant en hors-piste avaient déjà péri dans deux coulées de neige distinctes en Savoie, deux dans la grande station de sports d’hiver de Val d’Isère et un dans celle d’Arêches-Beaufort.

Les deux premiers, deux hommes, qui n’étaient pas équipés de détecteurs de victime d’avalanche (DVA), n’ont pu être localisés que grâce à leurs téléphones portables, ensevelis sous 2,5 mètres de neige mais trop tard pour pouvoir les réanimer.

- Risque élevé les prochains jours -

En Savoie, "le risque élevé d’avalanches va se maintenir dans les prochains jours: il sera fort (4/5) sur les massifs de la Maurienne, Haute-Maurienne, Tarentaise, Vanoise et Beaufortin, et marqué (3/5) sur le massif de Belledone et des Aravis", a prévenu la préfète Nicoli.

"Il n’y a pas de "petits hors-pistes+ ni de +petites avalanches"", a-t-elle martelé.

Après les congés de Noël, les stations de ski demeurent généralement très fréquentées tout le mois de janvier, selon la préfecture.

Les abondantes chutes de neige de vendredi et samedi avaient aussi perturbé la circulation, contraignant quelque 800 personnes à passer la nuit de samedi à dimanche dans trois gymnases de la ville de Moûtiers, un noeud routier pour accéder aux stations de ski de la Savoie, et 29 autres dans un centre d’hébergement d’urgence dans la station de Val Thorens, selon la préfecture.

Environ 40 personnes avaient par ailleurs passé une partie de la nuit coincées dans un autobus sur la route vers la station de sports d’hiver Arc 2000, en Savoie, selon la gendarmerie.

AFP