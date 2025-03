Saint-André : 17 jours après Garance, encore 1.100 personnes privées d'électricité

Dans l'est de l'île, la grogne ne faiblit pas chez les habitants toujours privés d'électricité, plus de deux semaines après le passage du cyclone Garance. Barrage érigés, panneaux à la main, les habitants se sentent oubliés. Face à cette colère, le maire de Saint-André et EDF ont décidé ce lundi 17 mars 2025 de rassurer. Il reste 1.100 foyers à réalimenter. La situation dans cette zone la plus touchée par le cyclone, devrait se stabiliser sous une dizaine de jours. (Photo : sly/www.imazpress.com)

Ce lundi 17 mars, le maire de Saint-André, Joé Bédier faisait le point sur le réseau électrique de sa commune, accompagné de Dominique Charzat, directeur d'EDF Réunion.

Alors qu'il affirme comprendre la détresse des familles qui se retrouvent privées d'électricité, Joé Bédier explique qu'aujourd'hui une cartographie réaliste existe. "Je souhaite que chaque situation de conflit fasse l'objet d'une médiation, pour éviter un blocage qui pourrait nuire aux réparations et risquerait de rallonger les délais d'intervention".

Le maire de Saint-André ajoute que les agents d'EDF doivent pouvoir intervenir en toute sécurité pour être efficaces et efficients. "Je souhaite également qu'une communication journalière soit organisée pour que les habitants aient connaissance de l'avancée des travaux", dit-il. Écoutez.

Pour pallier cela, EDF Réunion a mis en place un médiateur dans chaque commune concernée, à savoir Saint-André, Saint-Benoît, Bras-Panon et Sainte-Rose.

- 1.100 personnes privées d'électricité à Saint-André -

Au total, 1.100 personnes sont toujours privées d'électricité à Saint-André, contre 3.000 sur toute La Réunion. "Notre objectif est de réalimenter nos clients d'ici huit jours", assure Dominique Charzat, directeur régional d'EDF.

Au début de la crise le 28 février 2025, 23.000 personnes n'avaient plus de courant sur la commune de l'est. "Notre objectif est désormais de réalimenter nos clients d'ici huit jours", indique EDF. Écoutez.

Jusqu'à maintenant, tout ce qui a été mis en oeuvre a consisté à gérer les urgences, comme par exemple le rétablissement de l'électricité. D'après Fabrice Bonicel, sous-préfet de l'arrondissement "aujourd'hui, on est dans le plus chirurgical, rétablir un à un les foyers privés d'électricité".

"Dans certaines zones, ce n'est même pas de la réparation mais vraiment de la reconstruction", abonde Dominique Charzat.

Sur Saint-André, ont eu lieu 1.600 interventions sur le réseau de basse tension. Toutefois il reste encore 200 pannes collectives et 400 pannes individuelles. Écoutez.

- 99% des clients réunionnais ont de nouveau de l’électricité -

Hier, dimanche 16 mars, un avion cargo Antonov a atterri à La Réunion avec à son bord 100 tonnes de matériel pour EDF. Parmi cet approvisionnement, un hélicoptère Super Puma, spécialement mobilisé pour intervenir sur les lignes haute tension endommagées dans l’Est.

Cet appareil permettra de faciliter l’accès aux zones difficiles et d’accélérer la reconstruction des infrastructures. EDF a précisé que ce renfort logistique vise à rétablir rapidement le réseau électrique dans l’est, où les dégâts sur les lignes haute tension sont les plus importants.

À ce jour, 99 % des clients ont retrouvé l’électricité grâce à la mobilisation de 550 techniciens sur le terrain, appuyés par des renforts venus de métropole, d’outre-mer et du CEB de Maurice.

EDF prévoit une réalimentation complète des zones nord, sud et ouest d’ici le début de la semaine. La situation dans l’est, plus touchée par le cyclone, devrait se stabiliser sous une dizaine de jours grâce à la mobilisation de l’hélicoptère Super Puma et au travail des équipes techniques.

- Un groupe pour les sinistrés d'EDF -

Sur les réseaux sociaux, un groupe de personnes sans électricité s'est constitué. En 24 heures, une centaine de personnes a rejoint ce groupe, où chacun partage les difficultés auxquelles ils font face depuis le passage du cyclone.

"On sait qu'il y a pas mal de choses qui sont faites, mais après 13 jours sans électricité, on commence à se sentir abandonnés", dénonce Ludovic, habitant de Saint-Joseph et administrateur du groupe "Cyclone Garance, les oubliés d'EDF".

"Le but, c'est de se soutenir moralement, mais aussi s'organiser pour interpeller EDF et les différentes mairies. Il y a des familles avec des enfants en bas âge, des gramoun, ou des personnes en situation de handicap, ça devient extrêmement compliqué", ajoute-t-il.

