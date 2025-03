Les quatre infos à retenir : naufragés, Grande Anse, stupéfiants et EDF

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mardi soir 18 mars 2025 : - Naufragés dans le canal du Mozambique, six hommes conduits à La Réunion par avion - Petite-Île : la justice suspend l'autorisation environnementale pour l'extension du bassin de baignade de Grande-Anse - Trafic de stupéfiants : un réseau démantelé, six personnes interpellées à Saint-Pierre - EDF : 2.500 clients toujours sans électricité après le passage du cyclone

Naufragés dans le canal du Mozambique, six hommes conduits à La Réunion par avion

Ce lundi 17 mars 2025, six naufragés récupérés en mer dans le canal du Mozambique par la Marine nationale ont été évacués vers La Réunion. Arrivés par avion, ils ont été pris en charge par les autorités, indiquent les forces de l'ordre à Imaz Press. Les six hommes ont été secourus il y a quelques jours alors qu'ils se trouvait sur une embarcation à proximité de l'ile Française d'Europa. Ils se sont présentés comme des pêcheurs ayant fait naufrage à proximité de cette ile.

Petite-Île : la justice suspend l'autorisation environnementale pour l'extension du bassin de baignade de Grande-Anse

Le juge des référés a décidé, ce mardi 18 mars 2025, de suspendre l'autorisation environnementale délivrée pour l'extension du bassin de baignade de Grande-Anse, invoquant le risque destruction directe de 114 m² de coraux. Le préfet de La Réunion avait délivré, à la demande de la commune de Petite-Ile, cette autorisation le 9 décembre 2024. Début février 2025, plusieurs associations, ainsi qu’un particulier, ont saisi le juge des référés pour obtenir la suspension de l’autorisation.

Trafic de stupéfiants : un réseau démantelé, six personnes interpellées à Saint-Pierre

Ce lundi 17 et ce mardi 18 mars 2025, les enquêteurs de la brigade des stupéfiants de la police judiciaire de La Réunion enquêtaient sur un trafic de stupéfiants sur le secteur de Saint-Pierre. Les investigations menées sous l'autorité du parquet ont permis d'identifier plusieurs individus et de matérialiser de nombreuses transactions, principalement de la drogue de synthèse B13 ou du "Dou". Conjointement avec l'Ofast (office anti-stupéfiants) de Marseille, six personnes de 18 à 54 ans ont été interpellées dans le département et une sur Marseille.

EDF : 2.500 clients toujours sans électricité après le passage du cyclone

Ce mardi 18 mars 2025, plus de deux semaines après Garance, 99,4% de la population a été réalimentée après le passage du cyclone. Il reste toutefois 2.500 clients sans électricité, dont la majorité se trouve dans l'est et notamment à Saint-André et Saint-Benoît. EDF annonce par ailleurs la fin de la gestion de crise et le début de la phase de reconstruction du réseau électrique.