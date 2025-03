EDF : 2.500 clients toujours sans électricité après le passage du cyclone

Ce mardi 18 mars 2025, plus de deux semaines après Garance, 99,4% de la population a été réalimentée après le passage du cyclone. Il reste toutefois 2.500 clients sans électricité, dont la majorité se trouve dans l'est et notamment à Saint-André et Saint-Benoît. EDF annonce par ailleurs la fin de la gestion de crise et le début de la phase de reconstruction du réseau électrique. La totalité des abonnés devraient être réalimentés d'ici huit jours (Photo : rb/www.imazpress.com)

Environ 700 clients sont sans électricité à Saint-André et 600 à Saint-Benoit.

"Il reste quelques poches à Saint-Denis, Sainte-Marie et Sainte-Suzanne, et quelques pannes individuelles dans quelques communes", indique Dominique Charzat, directeur régional d'EDF.

Concernant la colère des habitants, "on observe depuis quelques jours des actions de certains riverains privés d’électricité. On comprend la difficulté, c’est difficile à vivre, mais, un : ces actions ne font que ralentir le rétablissement de l’électricité. Deuxièmement, les équipes sur le terrain doivent pouvoir travailler en toute sécurité. Ils travaillent dans des conditions dangereuses, Ce type de travail est incompatible avec des situations de pression. Leur sécurité est notre priorité".

- Un réseau électrique encore fragile -

Si plus de 99% des abonnés sont raccordés, "la situation est fragile avec la station hydraulique de la Rivière de l’est qui n’alimente plus le réseau", indique Dominique Charzat.

"En cas d’autres problèmes sur le réseau, on arrive vite à des difficultés et c'est ce qui mène à d’éventuelles coupures préventives localisées d’environ deux heures comme. Lundi soir, cela est passé de façon très juste", dit-il.

- Fin de la gestion de crise et début de la reconstruction -

Le directeur régional indique que ces chiffres permettent "d’annoncer aujourd’hui qu’on arrête notre mobilisation de crise ce mercredi sur les secteurs nord, sud et ouest. Ce qui va nous permettre de renforcer la mobilisation dans l’est".

"Nous lançons le chantier de la reconstruction provisoire des lignes hautes tensions dans les secteurs Abondance et Rivière de l’Est", poursuit Dominique Charzat.

"Chaque pylône va être remplacé par trois poteaux en bois de 20 mètres. L’hélicoptère Puma va dérouler les câbles."

Un chantier qui devrait prendre "quatre bonnes semaines" pour une remise de la ligne fin avril.

