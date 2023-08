Les quatre infos à retenir : Barbie, femme séquestrée, petit coléoptère et Clément Beaune

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce lundi soir 7 août 2023 : - "Barbie" dépasse le milliard de dollars au box-office mondial, une première pour une réalisatrice - Une femme séquestrée à Forbach depuis 2011, son mari interpellé lundi - Petit coléoptère des ruches : la préfecture passe à la stratégie du "vivre avec" - Interview au JDD : Clément Beaune prend ses distances avec le "choix" de la secrétaire d'Etat à la Ville

"Barbie" dépasse le milliard de dollars au box-office mondial, une première pour une réalisatrice

Le film "Barbie" réalisé par Greta Gerwig a passé le cap du milliard de dollars de recettes au box-office mondial, une première pour une réalisatrice en solo, selon les estimations dimanche du cabinet spécialisé Exhibitor Relations.

Une femme séquestrée à Forbach depuis 2011, son mari interpellé lundi

Une femme d'origine allemande de 53 ans se disant séquestrée depuis 2011 dans un appartement à Forbach (Moselle) a été découverte lundi par la police qui a interpellé son mari, a-t-on appris de sources policières.

Petit coléoptère des ruches : la préfecture passe à la stratégie du "vivre avec"

La présence du petit coléoptère des ruches (Aethina tumida) est confirmée sur le territoire réunionnais depuis le 6 juillet 2022. Pendant un an, la stratégie sanitaire décidée était d'éradiquer tous les foyers contaminés. Mais face à la persistance de foyers et à la découverte de ruches sauvages infestées dans le secteur de Saint-Philippe, il a été décidé de passer à une stratégie de "vivre avec", c'est-à-dire qu'un plan de gestion sera élaboré et mis en œuvre par les professionnels apicoles, afin de contenir l’infestation dans la zone de Saint-Philippe et à assurer une surveillance événementielle sur l’ensemble de l’île.

Interview au JDD : Clément Beaune prend ses distances avec le "choix" de la secrétaire d'Etat à la Ville

"On peut parler de tout mais pas avec n’importe qui", a réagi lundi le ministre délégué aux Transports, Clément Beaune, après l'interview accordé par sa collègue à la Ville à la première édition du JDD sous la houlette de Geoffroy Lejeune, marqué à l'extrême droite.