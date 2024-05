Les quatre infos à retenir : incendie, manège, internet et Indonésie

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche soir 12 mai 2024 : - Saint-Denis : une gramoune sauvée d'un incendie décède des suites de ses blessures - Foire de Bras-Panon : un adolescent chute d'un manège - Câble sous-marin : la panne a été réparée au Kenya - Indonésie: une trentaine de morts dans des inondations et des coulées de lave froide

Saint-Denis : une gramoune sauvée d'un incendie décède des suites de ses blessures

Une gramoune du quartier de Petite-Île à Saint-Denis est décédée ce samedi 11 mai 2024 des suites de ses blessures après avoir été prise au piège par un incendie dans la nuit de lundi à mardi. Sauvée in extremis des flammes par un groupe de jeunes, elle avait été prise en charge par les secours. Elle a malheureusement succombé à ses blessures

Foire de Bras-Panon : un adolescent chute d'un manège

Un adolescent a chuté d'un manège de la foire de Bras-Panon ce dimanche 12 mai 2024, rapportent plusieurs médias. La sécurité civile et le SMUR sont ont été dépêchés sur place. La victime a ensuite été transférée au GHER

Câble sous-marin : la panne a été réparée au Kenya

SFR annonce ce dimanche 12 mai 2024 que des réparations ont été effectués sur le câble sous-marin LION au Kenya, et que tous les services "sont maintenant opérationnels". L'accès à internet devrait donc être beaucoup plus fluide ce dimanche.

Indonésie: une trentaine de morts dans des inondations et des coulées de lave froide

Au moins 34 personnes sont mortes et 16 sont portées disparues après des inondations et des coulées de lave froide sur l'île de Sumatra, dans l'ouest de l'Indonésie, a indiqué dimanche à l'AFP un porte-parole de l'agence de recherches et de secours de Sumatra.