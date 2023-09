Les quatre infos à retenir : plein emploi, rugby, Odysséa et climat

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce samedi soir 30 septembre 2023 : - Plein emploi : Frédéric Maillot et Emeline K/Bidi dénoncent une loi "inadaptée pour La Réunion" - XV de France: Dupont rejoint le groupe et entrevoit le quart de finale du Mondial - La surface maximale annuelle de la banquise de l'Antarctique n'a jamais été aussi petite - Saint-Denis : une journée d'activités pour sensibiliser au cancer du sein

Plein emploi : Frédéric Maillot et Emeline K/Bidi dénoncent une loi "inadaptée pour La Réunion"

Alors que le projet de loi sur le plein emploi est débattu actuellement à l'Assemblée nationale, les député.es Frédéric Maillot et Emeline K/Bidi ont souhaité faire le point sur les avancées du débat ce samedi 30 septembre 2023. Tous deux dénoncent un projet de loi ne prenant pas en compte les spécificités des Outre-mer, et de La Réunion en particulier. Ils s'inquiètent par ailleurs des atteintes au droit du travail que ce projet de loi pourrait créer s'il est voté en l'état

XV de France: Dupont rejoint le groupe et entrevoit le quart de finale du Mondial

Huit jours après son opération de la mâchoire, le capitaine Antoine Dupont retrouve le XV de France samedi, pour reprendre progressivement une activité physique et poursuivre son contre-la-montre en vue de revenir sur les terrains le plus vite possible, pourquoi pas en quart du Mondial-2023.

La surface maximale annuelle de la banquise de l'Antarctique n'a jamais été aussi petite

La banquise de l'Antarctique a atteint sa surface maximale pour l'année, et celle-ci n'a jamais été aussi petite depuis le début des relevés scientifiques, a annoncé l'observatoire américain de référence.

Saint-Denis : une journée d'activités pour sensibiliser au cancer du sein

A l'occasion du début d'octobre rose, mois dédié à la lutte contre le cancer du sein, une journée d'animation est organisée par Odysséa à Saint-Denis ce samedi 30 septembre 2023. Cours de zumba, marche nordique, natation, cyclsime : de nombreuses activités ont été programmées tout au long de la journée au Chaudron